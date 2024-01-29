中國融資專案救房地產業 住建金融總局步調不一

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（中央社記者李雅雯台北29日電）中國住建部規劃1月底前釋出房地產專案白名單；金融監管總局強調，精準支持合理融資需求。兩單位訊息步調急緩不一，專家認為，銀行放貸風險擔憂難減，更需要機制把關專案。

中國住房和城鄉建設部（住建部）26日召開城市房地產融資協調機制部署會，官方對外發布內容提到，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產專案開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

會議強調，針對目前部分房地產項目融資難題，各地要以專案為物件，提出可以給予融資支持的房地產專案名單，協調行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求，「本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款」。

中國國家金融監督管理總局（金融監管總局）26日會議討論部署落實城市房地產融資協調機制相關工作。

據金融監管總局對外發布訊息，這場會議提到，地方政府必須發揮好協調作用，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，「按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送」。

住建部、金融監管總局對於房地產融資專案步調有急有緩。每日經濟新聞報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉的意見指出，從2022年房企融資「三支箭」到「金融16條」，再到去年底中央金融工作會議，融資落實效果不佳，主因在於銀行對風險擔憂較大、對房企信任度較低，必須一再地強調「精準支持合理融資需求」。

李宇嘉認為，這也是處理房地產業相關問題轉為協調機制原因，地方樹立協調機制後，必須發揮管理責任，推送合格的貸款專案，解決銀行、房地產企業彼此不信任的問題，逼房地產企業加強經營管理，也提升銀行風險識別和管控能力。

中國房地產報27日報導，一名知情人士透露，將有多個符合條件專案進入可合理融資白名單，有高層於會議上明確地指出，「列入白名單盡職免責」，也就是說，只要專案符合條件，經過地方政府審核即可爭取貸款，這是一劑強心針。

重慶市住建委房地產開發建設處相關負責人表示，專案白名單將會聚焦於資產負債是否合理、是否可以實現可持續營運、有沒有足夠還款來源，會把原來集團公司風險切割開來看，「這樣會更精準，有利於項目的融資」。

融資專案白名單的研擬、送交金融機構，這個過程有賴協調機制運作。

住建部、金融監管總局12日發布「住房城鄉建設部金融監管總局關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，內容指出各地級及以上城市建立房地產融資協調機制，由城市政府分管住房城鄉建設負責人擔任組長，金融監管總局派員為小組成員。（編輯：曹宇帆）1130129