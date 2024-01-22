中國春節前LPR降息落空 市場仍等待官方作為

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（中央社台北22日電）中國經濟低迷，房市不振，外界一直預期會發布降息。不過，今天公布的1年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）均與先前持平，2024年首個降息時機、也是春節前最後一個降息時機落空。

22日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率為：1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%，兩報價均與此前持平。自2023年8月下調1年期LPR 10基點之後，至今已連續5個月LPR按兵不動，5年期以上LPR更已有7個月持平。

去年8月，中國人行宣布1年期LPR下調但5年期LPR按兵不動時，就曾讓市場感到失望。財新網今天引述浙商證券固定收益首席分析師覃漢說，若從降低融資成本角度考慮，5年期LPR調降是政策利率調降引導市場利率下行的重點。

不過，這次LPR未調降也並非完全出乎意料。一星期前，人行超量平價續作開展人民幣9950億元（約新台幣 4兆3780億元）的中期借貸便利（MLF）操作，利率2.5%，也已有5個月持平。LPR利率通常是由MLF利率加點而來，因此市場對於開年首個降息窗口的預期有所降溫。

外界仍預期，中國今年為了提振經濟將會有降息舉動。中新網引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，房地產供需兩端依舊疲弱的情況下，預計2024年LPR仍有下調的空間和必要性。

北京商報引述民生銀行首席經濟學家溫彬說，從人民銀行表態、政策環境和實際需求等方面來看，後續尤其在3至4月仍存降息可能，並有望引導LPR適度下行，進一步刺激生產、消費信貸需求，穩固經濟運行。

至於本次為何沒有調降LPR，分析認為，第一季銀行息差仍面臨較大壓力，主動下調LPR的空間和動力不足。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1130122