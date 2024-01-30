恆大清盤 港媒：香港清盤令如何執行受國際關注

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（中央社記者張謙香港30日電）香港高等法院昨天對中國房企恆大集團頒下清盤令，據報導，恆大九成資產在大陸，香港的清盤令如何執行，備受國際投資界關注；另有媒體指出，任由恆大在大陸清盤，隨時會演變成為群體政治事件。

明報今天在報導中指出，恆大坐擁人民幣1.74兆（約新台幣7.64兆元）資產，但負債超過2兆元，資不抵債，而恆大絕大部分資產在大陸，香港法庭的判令如何在大陸執行，成為國際投資界關注的焦點。

報導指出，香港的清盤令若未能在大陸執行，清盤人能為境外債權人變現（取回現金）的機會有限。

星島日報今天也發表社論表示，北京在處理恆大問題時有很多考量，包括恆大有162萬個住房未落成，受影響的苦主多達600萬人，若任由恆大破產清盤，隨時會演變成群體政治事件。

民眾也會因此不敢買房，加大房市下行壓力，以致房地產發展商更難融資，不利經濟復甦。

社論表示，中國最高人民法院去年4月在批覆商品房消費者權利問題時，曾明確解釋保交房權利優先於其他債權，這反映出北京非常重視保交房。

因此，社論認為，若恆大和其他陷入債務危機的發展商能與債權人達成債務重組協議，避免破產清盤是最好結局；假如恆大最後沒有足夠資金把樓盤建成，北京可能會被逼出手。

另據明報統計，恆大集團年前的境外資產有港幣762.7億元，但境外負債卻有港幣1981.03億元。

此外，恆大集團股票已在香港交易所停止買賣，由於這次清盤令不涉及其子公司，因此，恆大汽車及恆大物業在昨天暫停交易後，今天恢復買賣。

港股中午收盤，恆大汽車報港幣0.24元，上升4.8%；恆大物業報港幣0.385元，微跌1.28%。（編輯：呂佳蓉）1130130