恆大被下令清盤 爛尾樓屋主：盼中國政府保交樓

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（中央社台北3日電）中國房地產商恆大集團債台高築，香港高等法院頒布清盤令，但爛尾樓屋主說，早已不指望恆大，只盼政府出面保交樓，並說集體維權的屋主們對清盤令的討論熱度，還不如恆大創辦人許家印被捕。

英國廣播公司（BBC）2日報導，富途行業研究總監魏文博指出，恆大爛尾樓的處理可能藉由以下方式，包括由法院指定的清盤人將接管恆大，負責評估資產和負債，並由清盤人決定如何處理爛尾建案。

他說，清盤人也可能出售恆大的資產，包括爛尾建案，以籌集資金償還債務，這可能須經由與其他房產開發商談判，把未完成的項目轉讓給他們續建。

魏文博表示，還有就是政府部門干預，由相關部門介入協調解決方案，確保爛尾建案得以完成，預計相關部門可能會協助尋找新的開發商或透過特別基金等方式，保障房屋的交付。

不過爛尾樓的屋主們對於香港法院頒布清盤令反應並不熱衷，像是59歲的郭天然（化名）即是如此。

她說，對於清盤令，屋主們反應不太大，相比之下，許家印被逮捕時大家討論度更高些。

郭天然表示，屋主們很實際只關心兩點，一是當初協調「保交樓」方案是由政府主持，大家認為不會輕易不作數；二是定期派人去工地觀察是否在施工。

她說：「大家的心態是，可能早晚都要交，早都沒人指望恆大了，都指望政府出面，畢竟這麼多人，不可能不管吧。」

郭天然是在2021年初購買恆大位於河南省的推案，恆大「爆雷」之後全面停工，去年解除疫情防控後，依然沒復工。

她說，後來官方頒布「保交樓」政策，當地政府、恆大及業主開協調會，「我也去過一次，然後我們這些倒霉的業主可多了。建了三個微信群，每個群都有快500人，我們稱為維權群」。

最後協調的結果是，一期還是由恆大建設完成，郭天然買的2期及3期，則轉給本地一家地產商接手，政府劃撥若干土地給這家建商作為補償。

報導指出，一般而言，在香港清盤的公司債項償付以員工薪資等權益支出優先，依序才是有資產擔保的有擔保債權人、清盤的開支（包括清盤人的薪酬）、無擔保債權人等。

但按照中國最高人民法院發布的「關於商品房消費者權利保護問題的批覆」，商品房消費者以居住為目的購買房屋並已支付全部價款，主張其房屋交付請求權優先於建設工程價款優先受償權、抵押權以及其他債權的，法院應當予以支持。

這意味著，當房地產開發商破產時，購房者的利益似乎應受到優先保障。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130203