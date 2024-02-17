美媒：中國擬擴大控制房市 收購財困建案再租售

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（中央社台北17日電）華爾街日報報導，中國國家主席習近平擬重拾社會主義來解決房地產危機，擴大國家對房市的控制，由政府收購陷入財困的私營建案再租售，令國家建造的房屋占市場三成。

華爾街日報15日報導，據有參與討論的中國政府政策顧問及中國政府近期的公布，在新住房政策下，中國政府會重奪大部份房地產市場，此前多年來房地產市場都被私營企業主導。

新政策主要分兩部份，一是中國政府會購入陷入財困的私營房地產項目，將其轉變為政府出租或在某些情況下出售的房屋。二是中國政府自己興建更多保障性住房，供中低收入民眾居住。

有政策顧問表示，新政策的目標是將市場上由國家建造的低價出租或有限制條件出售房屋的占比，從目前5%左右提高到至少30%。

政策顧問表示，習近平堅定地認為，房地產業不應再在經濟中扮演如此重要的角色。多年來，房地產業一直推動中國經濟成長，一度占國內生產毛額（GDP）的1/4。

報導表示，新的住房政策與習近平近年提倡擴大政府掌控經濟及私營企業一致。

有政策顧問表示，將更多私營房屋轉為政府租售的保障性住房，可以幫助推進習近平一再強調的「共同富裕」目標。

報導表示，中國國務院副總理何立峰正研究如何落實相關政策。在內部討論中，何立峰認為，政府在房地產市場參與更多，可以吸收過剩的房屋供應，為房價下跌提供底線。如果房市繼續惡化，新政策也可幫助保護銀行，避免沖銷數千億美元的房地產貸款呆帳。

報導表示，去年12月在北京召開的中央經濟工作會議，提及要「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」，加快推進保障性住房建設。

報導提到，去年10月中國政府發布的「14號文件」，要求未來5年內在35個人口逾300萬的城市增加保障性住房，目標是增加600萬間。文件對如何落實計畫沒有透露很多詳情，但強調政府會限制什麼人可以購買相關保障性住房，以及不能在公開市場買賣。

之後中國人民銀行（中國央行）就向3家政策性銀行分配數千億人民幣的資金，用於保障性住房計畫。此後新的住房政策開始備受關注。

報導表示，去年11月拜習舊金山會，何立峰有隨行。在習近平與美國總統拜登舉行一場場邊會議中，何立峰向美國商界代表提及中國的新住房政策，指政策可幫助大城市的民眾購房。

報導表示，這顯示中國領導人關注外國投資者對中國政府處理房市問題的看法。但何立峰沒有提及如何處理爛尾樓，及協助私營房企重組現金流的問題。

知情人士形容，何立峰的半小時獨白未能令人留下深刻印象。

報導提到，中國的新住房政策面對不少問題。有經濟學家警告，即使該計畫能夠實現，也可能需要數年時間。有分析更表示，政策所需成本非常龐大，未來5年每年要2800億美元，總共需1.4兆美元（約新台幣43.8兆）。

報導表示，目前中國的地方政府債務問題嚴重，不知道中央政府是否願意對新政策作出財務承擔。新政策涉及很多複雜問題，如中國政府應以市價或折扣價購買相關建案，或房企不想出售建案又如何處理。

報導引述香港大學經管學院教授陳志武表示，中國的新住房政策就像「國家隊」進入股票市場救市，結果無法持續提振股市，也帶來社會公平性問題。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130217