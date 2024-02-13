鄧聿文：股市跌房市暴雷 中國民眾面臨雙重打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國股市在臨近春節暴跌，令政府出手救市。旅美中國政治學者鄧聿文撰文分析這次股市暴跌的衝擊，並指出中國民眾現正面臨股市與房市的雙重打擊。

鄧聿文並指，對當局而言，節前三天的股市大漲，暫時消除因股市暴跌導致大眾對政府不滿可能帶來的某種社會風險。在中國人最看重的節日，當局需要營造一種安樂祥和、國泰民安的喜慶氣氛，不論如何，任何破壞這種氣氛的行為或心理情緒，都要極力避免。

美國之音（VOA）中文網今天發表鄧聿文的文章「股市大跌會成為中國動盪的亂源嗎？」一文。文中，鄧聿文比較了2008年與2015年中國股市出現的股災與這次有何不同。

鄧聿文指出，2008年與2015年的股災，從程度上而言，比這次嚴重。當時，民眾對股市暴跌也有強烈反應，當局也有救市，但是社會情緒的激烈都比不上這次。

他指出，2008年的股災是在2006和2007年股市狂漲後的一次劇烈回調。2007年滬市A股摸上了6124的歷史高點，收盤在5261點。雖然2008年發生股災，但中國在當年舉辦奧運會，振奮了民族精神。

鄧聿文表示，那時才真是「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，在這種預期樂觀下，社會不會把股災看得多麼嚴重。事實上，第二年股市有較大程度的反彈。

鄧聿文接著指出，2015年，中共總書記習近平上台3年，但社會對他的政治面貌和路線政策看得還不是很明白。那時社會對其反腐支持力度大，習近平還只是總書記而沒有成為「核心」，接著又頒布「全面深化改革文件」，至少在經濟上，人們對未來還是比較樂觀。

他說，很多人包括當局相信「東升西降」不久將實現。股市在2014年也有較大程度上漲，2015年繼續上漲，創下了5178的第三歷史高點，但由於監管部門擔心漲得太高，要營造慢牛局面，導致股市在當年出現大跌。儘管如此，由於社會對未來的樂觀氣氛仍在，當年股市還是漲了9個多百分點。

鄧聿文指出，2024年開年以來的股災，整個國家發展的宏觀環境完全改觀。內部的政治高壓，外部的中美對抗、中西對立，加上3年疫情的封閉，習近平統治的結果充分呈現，國家發展的元氣被摧毀，落實到社會層面，就是沒有生氣，人們對未來普遍不看好。

他又說，還需要注意一個現象，即前兩次股災發生前後，房價的趨勢一直在上漲，尤其2015年這次的幾年，房價的上漲可用「瘋狂」形容。但是，過去幾年，當局對房地產的嚴厲打壓，加上人口負成長和老齡化，以及就業和收入的不明朗，讓房企不斷暴雷，社會對房價上漲的預期發生逆轉，很多地方，尤其三、四線城市的二手房價，都出現腰斬。

鄧聿文表示，如今兩條投資的渠道都被堵死，股市的虧損再也不能從樓市來彌補，人們當然也就沒法像以前一樣能夠以從容心態對待股市暴跌。

鄧聿文指出，儘管這次政府救市，但問題遠沒有解決，股市的根本問題是對當局發展路線的信心問題。不解決這個問題，中國股市將處於一種循環暴跌中。（編輯：呂佳蓉）1130213