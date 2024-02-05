鄧聿文：中國「繁花」落幕改革已死 社會不滿必然流行

（中央社台北5日電）旅美中國政治學者鄧聿文撰文指出，中國爆紅電視劇「繁花」反映了1990年代有志者能出人頭地的改革開放時代。但這種時代和改革在可預見的未來不會再有，人們對明天不抱希望就很正常，社會的不滿和不平必然流行。

鄧聿文並直指，美國駐中國大使館微博10多萬中國網友大舉嘲諷陸股大跌及聲討當局的留言，就生動地說明了這一點。

美國之音（VOA）中文網今天發表鄧聿文以「繁花落幕，榮景不再，中國人的希望隨著新時代而去」為題發表文章指出，「繁花」引起許多人的共鳴，是因為它把大時代的變遷，透過一群小人物的奮鬥史展現出來。他們多數是底層上海市民，抓住改革開放的機遇敢闖敢幹，不怕失敗，進而改寫命運，詮釋了那個火紅的改革年代。

鄧聿文指出，「繁花」導演王家衛用鏡頭，謳歌了那個「只要敢想敢幹敢闖，就能有所成就」的改革年代。但這不是迎合中國當局的審查制度，改革開放早期像深圳、上海等地是「改革先行者」，值得再現和還原。劇中男主角「阿寶」變成「寶總」，也只有在改革開放的早期和中期才有可能。

他認為，中國的改革開放「解放了生產力，更解放了人」，使眾多像「阿寶」這樣的有志青年能出人頭地，成為「時代弄潮兒」。從1980年代到21世紀初這20多年，中國出了一批像「寶總」這樣出身平民，沒有背景，透過個人奮鬥改變自身命運的菁英。

鄧聿文感嘆，這種時代和改革已然遠逝，若干年後是否重來不知道，但至少在可預見的未來不會再有。在21世紀的頭10年，改革立就漸漸失去了誘人光環。而到2010年後的「新經濟」和網路時代，雖也出現了一些新富人，但數量少。究其原因就是「改革已死」，再也沒有機會提供給那些有創業精神的人。

他直指，現今的中國社會結構高度板塊化，政商勾連，利益輸送，階層固化，平民子女無從進入有商業利益的領域。而權貴階層利用人脈和資源就能輕鬆獲得財富，根本用不著辛苦創業。而「繁花」給觀眾的感覺，就是「繁花落幕，榮景不再」。這也是今日中國的現狀。

鄧聿文認為，今天的中國，改革之火不再燃起，雖然官方仍在呼籲改革，但人人都清楚「改革不可再來」。在「黨天下」的政治機器幾乎要將每個人壓迫得不能呼吸，在每個官員都要求向「一尊」（指中共總書記習近平）看齊效忠的大氣候下，要人們相信改革是不可能的。即便當局真的推出了一些所謂的改革舉措，也會被看成是加強權力和統治的需要。

他說，沒有比較就沒有傷害。正因為中國有僵化的計劃時代和今天這樣的沉悶現實，人們才發覺，中國真的有過一個「生機勃勃的改革時代」，才體認到那個改革時代的珍貴。

鄧聿文表示，既然這個「新時代」不能為今天的「阿寶」們提供施展本領的舞台，那對明天不抱希望就非常正常。而沒有希望，社會的不滿和不平就必然流行。美國駐中國大使館微博10多萬網友大舉嘲諷陸股大跌及聲討當局的留言，就生動地說明了這一點。（編輯：邱國強/唐佩君）1130205