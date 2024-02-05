中國股民美使館微博留言屢被刪 轉戰印度大使館

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（中央社台北5日電）陸股連日大跌，失望憤怒的中國民眾近來湧入美國駐中國大使館微博留言宣洩不滿。在留言突破14萬則且遭刪文後，這些民眾轉往指數已直逼7萬2000點的印度駐中國大使館微博留言宣洩，有人甚至為自己以往歧視印度的言論道歉。

在經濟前景短期內不見好轉下，即使中國官方屢屢信心喊話，且動用「國家隊」資金護盤，陸股仍不見起色，滬指今天盤中更創下2635點的大波段歷史新低。連日來，許多中國投資人上網發洩失望及憤怒情緒，卻屢遭網管刪除，甚至有人帳號被禁言。

在此情況之下，美國駐中國大使館微博成為這些民眾發洩不滿情緒的集中地。2日，使館先後貼出發言人向中國民眾拜年及長頸鹿保育的2篇文章，但下方卻滿是中國網友抱怨股市暴跌、經濟衰退的留言，更有人暗喻中共總書記習近平應為此局面負責。總之，這些網友出言攻擊的對象並非美國，而是中國。

由於這波網路留言逐漸演變成風潮，特別是前述的長頸鹿保育文章下方，截至昨晚留言數已多達14萬則，被戲稱為「長頸鹿事件」、「長頸鹿運動」，中國網管今天凌晨起啟動大規模刪文。但部分中國網友卻採接力方式留言，讓網管刪不勝刪。

有中國網友反映，他在美國使館微博的長頸鹿貼文下方留言後，不但自己的新浪微博帳號被禁言，連使用同一部手機註冊的其他網路社交平台帳號也被禁言。

在這種情況下，近20餘年來連年走多、從3000點上下漲到如今直逼7萬2000點的印度股市，近日受到中國民眾熱議，驚嘆印度股市為何20餘年來能大漲24倍？於是自昨天深夜起，部分中國網友紛紛從美國駐中國大使館微博，轉往印度駐中國大使館微博留言，且有聚集之勢。

在印度駐中國大使館2日發表的「瓦桑特市集」（Vasant Mela）預告貼文下方，儘管網管不斷刪文，截至發稿為止仍累積了2600多則回應，是先前其他貼文的數十倍到100倍之多。

在這些貼文中，有網友表示「三哥（中國網友對印度人的戲稱）我愛你」；有人則說「我們不配叫三哥，得叫三爺，救救我們吧」；有人更說「我以前噴美、噴印，現在我支持你們，我錯了，對不起」；有人表示「三哥，原諒我以前是井底之蛙」。

有中國網友直接問道「你們要漲到10萬點嗎，印度人民真幸福」；有人則說「好羨慕印度的股市啊，好牛啊」；有人表示「偉大的國家，偉大的金融市場，給你們點讚」；有人直指「就隔座山（喜馬拉雅山），怎麼就差這麼多呢」；還有人說「向印度致敬，向印度學習」、「為莫迪點讚」。（編輯：邱國強/唐佩君）1130205