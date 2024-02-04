中國網友湧入美駐中大使館微博 抱怨股市如「刑場」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京3日綜合外電報導）隨著北京當局打壓當地的網路批評聲浪，美國駐中國大使館微博帳號已成為中國網友留言宣洩的最新去處，以表達對經濟現況和近來中國股市暴跌的不滿。

彭博（Bloomberg）報導，美國駐中國大使館官方微博2日晚間發布一則長頸鹿保育的貼文，截至3日晚間已有5萬3000名中國網友在貼文下方留言，更吸引超過30萬人按讚。

貼文下方按讚數最高的評論說：「如果不允許批評，稱讚是毫無意義的。」也有網友留言感嘆中國股市跌跌不休，戲稱股市像「賭場」和「刑場」。更有網友留言說：「民怨已達到極限。」

這則長頸鹿保育的貼文，在講科學家如何利用衛星數據保護長頸鹿和牠們在美國的棲地，但這些看似毫不相關的留言，顯示中國網路使用者常找不到網路空間，對經濟現況和政府表現宣洩不滿。中國國家機構或官媒的官方社群帳號，通常不開放評論功能，或只會顯示篩選過的回饋意見。

例如，中國證券監督管理委員會最近在微博發表中國國務院開會討論改善經商環境的貼文，該貼文下方不顯示留言。

中共中央政治局去年12月矢言加強對經濟事務的輿論引導。中國國家安全部警告，負面評論將危害到國家安全。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130204