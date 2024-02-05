分析：中國對歐傾銷加劇 貿易戰恐難避免

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（中央社台北5日電）學者分析，歐洲正面臨著來自中國產品的大傾銷，這種情況是歐洲的資本主義歷史上從未遭遇過的，一場貿易戰幾乎難以迴避，並可預見雙方摩擦和商業衝突將在今年加劇。

德國之聲（DW）中文網4日刊登華裔學者張俊華的文章「中歐一場貿易戰幾乎難以迴避」。

他說，歐洲正面臨來自中國產品大傾銷，這種情況是歐洲資本主義歷史上從來沒有的遭遇，不少歐洲政治菁英陷入一時難以招架的窘境。

張俊華表示，尤其當前美國對中國幾乎關上大門，歐洲是中國的唯一救命稻草，而這幾年中國鋰電池、電動車和太陽能產品對歐出口額創下歷史新高，中國客觀上已經打開歐洲電動車的大門。

他說，自稱是市場經濟堅定維護者的歐洲人對中國政府工業政策（包括補貼政策）本來就不滿，現在中國的商品往歐洲傾銷，歐洲更是擔憂。

張俊華表示，2022年中國對歐盟的貿易順差達到近4000億歐元（約合新台幣13兆元）的「歷史性」水準，「如果再加上電動車等商品的全面轟炸，那麼歐洲經濟非垮不可」。

他說，中方想盡辦法、利用所謂市場經濟的原則將產品輸入歐洲，歐洲則被動地像修補一艘到處有洞的大船，忙於補洞，以防海水滲入淹沒大船。

張俊華表示，由於雙方利益衝突如此明顯，可以預見中歐之間的摩擦和商業衝突將在今年加劇。

他說，如果中國領導人習近平這次在博弈中「不得獲勝」，將大大增強他任期內中國經濟走下坡路的速度。這對維護他政治地位的穩定絕對不利。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130205