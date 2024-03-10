分析：新質生產力 規避中國制度改革急迫性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）德國之聲發表評論文章指出，中共領導人習近平強調「新質生產力」，顯示出對未來的發展焦慮，並想以此規避制度改革的急迫性。文章並分析中國想發展尖端技術，存在國際環境不利、造成失業等隱憂。

德國之聲（Deutsche Welle）中文網10日刊登德籍華人政治學者張俊華的評論，討論中國近期大力提倡的「新質生產力」能否解決當前中國經濟問題。

中國宏觀經濟研究院戰略政策室主任盛朝迅日前在官媒經濟日報（中國）解讀，「新質生產力」是相對於傳統生產力而言的，是指大量運用大數據、人工智慧、網路、雲端運算等新技術與高素質勞動者、現代金融、資料訊息等要素緊密結合而催生的新產業、新技術、新產品與新業態。

張俊華對此表示，「新質生產力」的概念實際上並無新意，「追求最新技術提高生產效率，引領第四次工業革命」的理念，在「中國製造2025」就已體現出來。

他分析，現在提出這個概念，一方面體現中國想跟西方競爭、在技術層面做「領頭羊」的雄心；另一方面則是因為中國的政治菁英，包括習近平，都處於對中國未來的發展處於焦慮。

張俊華認為，習近平將「新質生產力」看作一帖能治百病的良藥，他將目光集中在高精尖的技術與高效率生產上，以規避「制度改革」的急迫性。

張俊華指出，中國目前的經濟困境，極大程度都是源自制度層面的問題，譬如稅收制度、提拔官員時只看GDP的制度、對國營和私人企業的差別對待、造成社會不平等的戶口制度等。然而這些制度攸關當局幹部的利益，因此不願進行改革。

張俊華也對「新質生產力」提出疑問。首先，如何評估到什麼程度和範圍算是實現「新質生產力」？其次，高科技發展易加劇不平等，而中國有廣大的工廠與農村勞動人口，先進技術的出現恐使他們失去工作，造成大量失業人群，要如何因應？

再者，若想發展尖端技術，目前國際環境對中國不利，除了先進晶片封鎖導致中國技術發展充滿不確定性外，還有國際市場需求與接受度的問題。以中國「新質生產力」代表產品電動車來看，中國國內的國民購買能力已達飽和，但國際市場如美國和歐洲都開始採取保護措施，短中期恐難以搶占市場，將導致生產過剩。

張俊華總結，中國現在是到轉換發展模式的時機，但轉換發展模式並非拋棄傳統生產模式，而是從制度上開始根本的改變，否則「『新質生產力』永遠可能是空中樓閣」。（編輯：廖文綺/邱國強）1130310