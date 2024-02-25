分析：北京為救經濟對歐洲轉向魅力外交 卻是一廂情願

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（中央社台北25日電）分析指出，為救經濟，北京在對歐洲外交上似乎改變了聲調，由運作數年的戰狼外交轉為魅力外交，但北京若不能改變對俄烏戰爭的立場，想藉外交手段的改變而獲得歐洲市場只是一廂情願而已。

德國之聲中文網24日刊登徳籍華人政治學者張俊華的評論文章，指最近數週，中國突然加強對西方的外交魅力攻勢，其中外長王毅訪問歐洲時「又是見德國同行，又是見法國代表，又在歐盟那裡說好話。總的意思，中方的給歐洲發送的信息很明白，就是，中歐沒有什麼過不去的坎，沒有必要發生矛盾和衝突」。

對美國方面，文章說，北京雖對帶領西方各國卡住中國「彎道超車」之路的拜登政府懷恨在心，但仍不時表現出莫名其妙的熱情，例如中國國家主席習近平去年底指未來5年將邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習；此外，官方最近也重啟了貓熊外交。

文章分析，中國政府身段變軟的原因很簡單，就是對西方有所求，而當前主要目標是歐洲，因為美國已對中美關係劃定界限，北京要想突破很難，只求美國政府不要再卡得太緊。

但歐洲似乎不同。首先歐洲市場開放程度比美國更大，同時在實現綠色目標方面比美國更積極，而太陽能和電動汽車是實現這個目標的重要途徑，中國則正好是能夠提供二者的主要生產國。

但是，分析指出，無論中美或中歐關係，「北京有一道無法跨越、也不想跨越的門檻，那就是烏克蘭戰爭問題」。

文章說，歐盟和大多數盟國希望中國能站在歐洲一邊，幫助歐洲讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止並放棄對烏克蘭的侵略戰爭，但兩年來的發展顯示，中國非但沒有站在歐洲一邊，而且與俄羅斯靠得更近。

文章指出，北京從原來的戰狼外交轉向魅力外交，目的是向歐洲傾銷產品，若在3到5年間能將太陽能、電動車大量輸往歐洲，等於救了中國經濟，「但習近平的如意算盤很可能只是一廂情願的設計。只要他不想跨過烏克蘭戰爭那一道門檻，歐洲人是不會那麼隨便把自己的市場像北京想像的那樣打開的」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130225