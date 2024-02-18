學者：習近平力主講好中國故事 但始終講不好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中共領導人習近平執政以來高喊「講好中國故事」口號。學者分析，各單位如宣傳部投入不少資源且努力多年，但中國故事還是沒按上層意願被講好，令人質疑所謂講好中國故事是否是個陷阱。

德國之聲（Deutsche Welle）16日刊登華裔學者張俊華的評論文章「『講好中國故事』的陷阱」，提到上述內容。

他說，最近觀察者網刊載訪問中國人民大學重陽金融研究院院長王文的報導指出，中國有百萬名哲學社科工作者，為什麼「沒有本事講好中國的故事」。由此也很難想像這樣的智庫學者，卻把百萬名社科學者都當成黨的宣傳工具。

張俊華說，本來「講好中國故事」似乎就集中在政治和文化領域，也就是提升中共的形象，如今又多了經濟領域，去年12月中共召開中央經濟工作會議以來，高層兩個月內至少4次提出要「唱響中國經濟光明論」。

他表示，重陽金融研究院近期因此發布了研究報告「荒謬的敘事：西方興起『中國崛起頂峰論』的梳理及應對建議」。根據這種陰謀論，好像中國經濟不好，不是中國領導缺乏領導能力的造成，而是「西方唱衰中國」的結果。

張俊華指出，為配合唱好經濟光明論，不僅宣傳部門，公安、安全部門也都動員，管控企業、學界和網路大V（網紅）公開層面的言論成家常便飯，傳聞指北大經濟學教授張維迎最近就遭到全網封殺。

他表示，這可想見若經濟狀況越差，輿論的尺度也必然收得越緊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張俊華認為，「講好中國故事」的最大陷阱，就在於習近平無法用一個後現代的思維來看世界，把專政下的宣傳看成「聖靈寶劍」，以強力、武力造成一家之言，這跟當代的多元、自由社會背道而馳。

他說，僅用一種敘述則是講好中國故事的另個陷阱，好故事的真正支撐就是把事情做好，若一個政府能讓自己的兩個部長莫名其妙失蹤數月，也不告知到底什麼原因，這樣的政府就能在國內和國外把故事講好了？（編輯：曹宇帆/邱國強）1130218