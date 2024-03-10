佛教領袖兩會發言：建設中國宗教與社會主義相適應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）具有中國全國政協委員身分的中國佛教協會會長演覺9日聲稱，中國各宗教「堅持正確政治方向」是根本前提，推進「中國宗教中國化」是首要任務，以建設「與社會主義社會相適應的中國宗教」。

人民政協報報導，現任中國全國政協民族和宗教委員會副主任的演覺，9日下午在中國第14屆全國政協第二次會議的大會發言時，作上述表示。

演覺宣稱，「新時代」（指習近平2012年11月就任中共總書記後）以來，全國宗教界以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入推進「中國宗教中國化」，廣泛開展「愛國主義教育」活動，團結引領信教群眾共同致力「中華民族偉大復興」，開闢了宗教界「弘揚『愛國愛教』傳統的新境界」。

他又說，新時代弘揚「愛國愛教」傳統，「堅持正確政治方向是根本前提，推進我國『宗教中國化』是首要任務，為中華民族偉大復興貢獻力量是主要途徑」。

演覺聲稱，中國宗教界要「提高思想自覺、增強歷史主動、發揮主體作用」，堅持「契理契機、守正創新、自我求變」，以「社會主義核心價值觀」為引領，以增進宗教界人士和信教群眾的「五個認同」為目標。

他宣稱，要以「宗教經典中國化為基礎、宗教思想中國化為引領、教規制度中國化為保障、禮儀習俗中國化為抓手」，促進中國各宗教在「教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範」等方面不斷形成「新時代中國特色」，建設「與中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應的中國宗教」。

演覺提到，要堅持「全面從嚴治教」，堅持以戒為師、正信正行，堅持自省自律，著力解決影響中國「宗教健康傳承的突出問題」，為「中國宗教中國化」深入推進固本培元。

他還說，要團結引領信教群眾「將信仰圓融於民族復興偉大夢想」，把智慧「奉獻給強國建設宏偉事業」，以「實際行動為中華民族偉大復興作出新貢獻」。（編輯：邱國強）1130310