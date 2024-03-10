中國政協閉幕 王滬寧強調堅持黨領導

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中國全國政協十四屆二次會議今天上午閉幕，時長約30分鐘。全國政協主席王滬寧表示，只有毫不動搖堅持中國共產黨領導，中國式現代化才有前景。

今天的政協閉幕會上，中國國家主席習近平等中共黨和國家領導人出席。會議通過了政治決議等報告。

王滬寧在各項表決結束後，發表了講話。

王滬寧表示，要深刻把握中共總書記習近平關於中國式現代化的重要論述，結合政協實際制定貫徹落實的實施意見和工作方案，把堅持中國共產黨的全面領導落實到政協工作中、體現在實際行動上。

他指出，「中國式現代化是全體中國人民的共同事業，也是全體中華兒女的共同夢想。人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量。」

王滬寧說，要講好中國故事，講清楚中國式現代化既造福中國人民、又促進世界各國現代化，助力營造良好外部環境。（編輯：唐佩君）1130310