中國政協政治決議涉台內容 提「和平統一」進程

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中國政協今年的「政治決議」中提到涉台內容，當中表示，要深化兩岸各領域融合發展，共同推進中國「和平統一」進程。

中國全國政協14屆二次會議今天上午閉幕。根據現場宣讀的「政治決議」提及，廣大政協委員要認真學習貫徹，「要堅持新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國『和平統一』進程」。

「政治決議」還指出，要發揮新型政黨制度優勢，築牢中華民族共同體意識，堅持宗教中國化方向，加強與黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫，全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。

這項「政治決議」之後在政協閉幕會議上表決通過。

民進黨總統當選人賴清德將在5月就職，中國的全國兩會被認為是觀察中國大陸對台政策是否轉變的窗口。

除了政協政治決議內容提及「和平統一」，中共總書記習近平在兩會下團組時也提到了「和平統一」。

中國國防部新聞發言人吳謙在兩會時則表示，願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不會給「台獨」分裂行徑留下一絲一毫空間。「解放軍將持續加強練兵備戰，堅決打『獨』促統」。（編輯：唐佩君）1130310