中國「兩會」期間 疑有人駕車衝撞中南海正門

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（中央社台北11日電）中國全國「兩會」舉行期間，疑似出現有人駕駛汽車在夜間衝撞中南海大門新華門，駕駛人隨即被眾多安全人員強拉下車，並抬離現場。這一畫面是在10日凌晨開始流傳，但目前無法確定此事發生的確切時間。

若這起汽車衝撞事件真是在今年全國「兩會」期間發生，將是繼2022年10月中共20大舉行前夕發生「四通橋事件」後，北京市區內在中國全國性黨政會議前後發生的又一次抗爭事件。

綜合中國內外網路及X平台「李老師不是你老師」帳號訊息，據10日凌晨起在網路流傳的畫面顯示，一輛從天安門前長安大街往西行駛的汽車，晚間在行經中南海正門新華門前時，拍下了一輛黑色轎車突兀地停在新華門前的人行道上，且車頭正對著大門，四周圍滿了10餘名安全人員，聲音嘈雜，似乎在喝令駕車者不得輕舉妄動。

這時，車內的男子從駕駛座上被安全人員強拉下車，合力將他抬離新華門，並一路沿著門外的中南海南側紅牆，抬著這名男子往西側的府右街方向跑步前進。而從畫面近處交通警察穿戴的毛帽及厚重制服，以及安全人員戴著手套來看，是典型的冬季穿著。而目前北京仍處於供暖期間的冬季，入夜後氣溫僅略高於攝氏0度。

「中南海」是中海與南海的合稱，與北海同為明清時期北京皇城內的3大皇家湖泊。目前北海闢為公園對外開放，但中南海成為中共中央及中國國務院等重要機關的辦公處所，以及高層領導人的居住地，因此戒備森嚴，內外都布置層層安全人員甚至武裝部隊。

另有消息指出，這輛黑色轎車懸掛的是北京車牌，且與官員乘坐的車型相同。但這輛車如何開上設有重重阻隔的長安街人行道，還直接衝向新華門。況且目前正值「兩會」期間，北京全城戒備森嚴，特別是在權力核心的中南海周圍。在網路上引起不少人私下議論。

不過，在中國國內網路上，這一影片都已被下架，無法看到，有人則將影片截圖在微信內傳播，部分截圖卻遭到屏蔽。但影片已在海外中文網路廣為流傳。

同在「兩會」期間，江蘇省先是張家港市政府大樓7日上午發生爆炸，大門入口嚴重損壞，事後有人自稱作案要求追懲貪官，並指等待警方逮捕。同日下午，位在南京的江蘇省公安廳大樓突然失火冒出濃煙。雖然這些訊息在中國網路遭到全面封鎖，但仍引起中國民眾關注。（編輯：邱國強/朱建陵）1130311