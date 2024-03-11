中國人大閉幕 僅強調「習核心」沒有總理記者會
2024/3/11 16:09（3/11 16:35 更新）
（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國第14屆全國人民代表大會第二次會議今天下午閉幕，會後未再依例舉行總理記者會。中國全國人大委員長趙樂際表示，要在以「習核心」的中共中央領導下，堅定不移推進中國式現代化。
今年開始的全國人大會議閉幕後，除非特殊狀況，將不再舉行總理記者會。隨著人大會議閉幕式結束，一年一度的政治大戲「兩會」（政協、人大）也宣告落幕。
今天的閉幕會通過了「關於政府工作報告的決議草案」、「國務院組織法修訂草案」、「關於2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃的決議草案」、「關於2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算的決議草案」，以及人大常委會工作報告與「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察署）報告。
趙樂際在講話中說，「我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，同心同德，凝心聚力，團結奮鬥，堅定不移推進中國式現代化」。
今年的人大閉幕式時長約半小時，在趙樂際發表上述講話後簡短結束。（編輯：邱國強）1130311
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