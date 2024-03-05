學者看中國政府報告：沒有徹底扭轉民眾經濟預期

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（中央社記者張淑伶上海5日電）有中國學者認為，在市場信心不足等情況下，今年經濟成長率5%左右的目標很不容易達到；從政府工作報告的內容來看，也沒有徹底扭轉民眾對經濟發展的預期。

中國14屆全國人大二次會議上午開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告，今年發展主要預期目標是，GDP成長5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上。赤字率擬按3%安排。地方政府專項債券人民幣3.9兆元（約新台幣17.1兆元）。今年另發行1兆元特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

中國人民大學經濟學院教授聶輝華告訴中央社記者，5%的經濟成長率目標雖然不出意料，但仍比較困難。這個目標值和去年一樣，但是是建立在更大的GDP基數上，所以增量更大。而去年提出5%的經濟成長目標時，各機構還認為太保守，「事後來看，5%也不容易。」中國2023年的GDP成長率是5.2%。

聶輝華認為今年經濟情況仍不樂觀的原因在於三點：

一、市場信心還是不太足夠；二、疫情造成的疤痕效應還在，很多人收入下降、預期下降。三、全球產業鏈重組，對中國不利。

不過，他認為即使外部環境改變，中國仍有主動改善空間，一定程度減緩衝擊。因為外資離開中國，除了純意識形態的原因，他相信也有經濟原因，「如果中國的市場方向更明確，很多人還是願意回來的」，外企需要看到積極的訊號。

今天公布的政府工作報告中，財政赤字率3%，低於外界預期，並沒有大幅增加財政赤字的「救市」之舉。他認為這就如同過去一年來政府「擠牙膏」式地推出各種政策，但很多人認為早就該大規模刺激經濟了，因此沒有徹底地扭轉預期。

聶輝華說，現在提振市場信心是最重要的，他個人贊成大規模向民眾發錢以提振消費，但政府掌握更全面的資訊，可能有不同的考慮。

「市場信心的豎立，沒有大手筆、標誌性的事件，是很難成功的。」他認為應當先「救急」，這與政府工作報告中提到的其他長期改革、產業結構性優化升級等並不違背。（編輯：吳柏緯）1130305