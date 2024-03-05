中國兩會召開 美軍宣布驅逐艦通過台海

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（中央社台北5日電）中國「兩會」召開之際，美國海軍第七艦隊宣布，芬恩號飛彈驅逐艦今天例行由南向北通過台灣海峽，並強調航行自由。共軍東部戰區隨即通報，組織海空兵力全程跟蹤監視芬恩號，批美方「公開炒作」。

中國全國政協會議昨天開幕後，全國人大會議今天開幕，中國國務院總理李強在會中提出政府工作報告。在兩岸部分，李強重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂；相較去年的報告內容，今年增加了「反對外來干涉」的描述。

美國海軍第七艦隊官網今天宣布，勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）3月5日由南向北例行性通過台灣海峽。

第七艦隊並強調，美國艦艇經台灣海峽在南海和東海之間通過，多年來一直這樣做。這次通過是透過台灣海峽的一條走廊進行的，該走廊「超出了任何沿海國家的領海」。在這條走廊內，所有國家都享有公海航行、飛越自由以及與這些自由相關的其他國際合法使用海洋的自由。

針對美軍宣布派遣芬恩號通過台灣海峽，共軍東部戰區下午隨即發布通報。

東部戰區新聞發言人施毅稱，3月5日，芬恩號過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，「隨時應對一切威脅挑釁」。

不過相較芬恩號1月24日通過台灣海峽，共軍今天的回應不如上次激烈。東部戰區當時還抨擊美軍近期「頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定」。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130305