更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部本土麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰
首頁 / 政治
中國兩會
新聞專題
中國兩會2/24
首頁 / 政治

中國兩會召開 美軍宣布驅逐艦通過台海

2024/3/5 16:20（3/5 16:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美軍勃克級驅逐艦芬恩號5日由南向北例行性通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
美軍勃克級驅逐艦芬恩號5日由南向北例行性通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國「兩會」召開之際，美國海軍第七艦隊宣布，芬恩號飛彈驅逐艦今天例行由南向北通過台灣海峽，並強調航行自由。共軍東部戰區隨即通報，組織海空兵力全程跟蹤監視芬恩號，批美方「公開炒作」。

中國全國政協會議昨天開幕後，全國人大會議今天開幕，中國國務院總理李強在會中提出政府工作報告。在兩岸部分，李強重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂；相較去年的報告內容，今年增加了「反對外來干涉」的描述。

美國海軍第七艦隊官網今天宣布，勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）3月5日由南向北例行性通過台灣海峽。

第七艦隊並強調，美國艦艇經台灣海峽在南海和東海之間通過，多年來一直這樣做。這次通過是透過台灣海峽的一條走廊進行的，該走廊「超出了任何沿海國家的領海」。在這條走廊內，所有國家都享有公海航行、飛越自由以及與這些自由相關的其他國際合法使用海洋的自由。

針對美軍宣布派遣芬恩號通過台灣海峽，共軍東部戰區下午隨即發布通報。

東部戰區新聞發言人施毅稱，3月5日，芬恩號過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，「隨時應對一切威脅挑釁」。

不過相較芬恩號1月24日通過台灣海峽，共軍今天的回應不如上次激烈。東部戰區當時還抨擊美軍近期「頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定」。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130305

延伸閱讀
共軍山東艦沿台海中線航行 國防部掌握動態英防相：英國軍艦有權通過台灣海峽英外相卡麥隆：擬與中國討論航行自由 適用台灣海峽中國威脅加拿大不得巡弋台海 台駐加代表反駁
中國兩會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國經濟成長目標5% 專家：提振信心意圖濃
172.30.142.202