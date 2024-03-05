中國國資委談新質生產力：央企要摒棄掙快錢

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（中央社台北5日電）「新質生產力」躍為今年中國兩會的關鍵詞。中國國務院國資委主任張玉卓今天說，發展新質生產力的生態要靠大家一起來營造，中央企業要開放，摒棄追求規模、「掙快錢」等落後理念。

據陸媒第一財經報導，中國國務院總理李強5日發表的「政府工作報告」中，出現去年中共總書記習近平提出的「新質生產力」一詞，強調「要大力推動現代化產業體系建設，加速發展新質生產力」。

對此，張玉卓5日在全國人大二次會議首場「部長通道」集中訪談表示：「發展新質生產力的生態要靠大家一起來營造，中央企業要開放。要摒棄過去一些落後的理念，例如短期投資、短期收益，過去有的追求規模，有的追求脫實向虛，掙快錢。」

張玉卓並以三個字說明今後央企的發展：第一個是「源」，技術源頭；第二個是「升」，產業升級；第三個是「態」，產業生態。

首先是技術源頭創新，未來鼓勵央企加強基礎研究和應用技術研究，「不能關起門來，要融入全球創新網絡」；同時也要與科研機構、高等院校、創新民營企業等建立合作關係。

其次要推動產業升級，未來要利用新技術改造傳統產業，「進行高端化、智能化、綠色化改造，提升傳統產業的效益。」

張玉卓表示：「我們的目標是，到2025年中央企業策略性新興產業收入的占比要達到35%，在類腦智能、量子信息、可控核融合等方面要提前佈局。」

在創新產業生態方面，張玉卓說，發展新質生產力，最終要靠人才，現在中央企業有120萬科技人才，有大量的創新型企業家。「要鼓勵我們的科技工作者，敢於走最難走的路」。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1130305