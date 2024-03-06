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李強報告未提和平統一 邱太三：蒐集資訊判斷用意

2024/3/6 12:16（3/6 12:52 更新）
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5日上午中國國務院總理李強進行任內第一次政府工作報告，李強照本宣科地宣讀報告內容，不過語氣鏗鏘有力，傳遞中共總書記習近平的聲音。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月5日
5日上午中國國務院總理李強進行任內第一次政府工作報告，李強照本宣科地宣讀報告內容，不過語氣鏗鏘有力，傳遞中共總書記習近平的聲音。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月5日
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（中央社記者吳柏緯台北6日電）中國國務院總理李強昨天進行政府工作報告，相較於去年，今年涉台部分刪除「和平統一」，外界關注中國對台態度是否更強硬。陸委會主委邱太三今天表示，會蒐集更多資訊來判斷對方的用意。

立法院內政委員會6日邀請邱太三就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告。由於正值中國兩會舉行，李強5日發表今年的政府工作報告，其中對於涉台議題的論述，也成為立委關注的焦點。

民進黨籍立委張宏陸質詢時提問，今年中國的政府工作報告中特意將「和平統一」的「和平」拿掉，這是代表什麼意涵？

邱太三答詢時表示，每一次中國的兩會或是黨的大會報告，都會做相關研析。「但坦白說，單純以現在這樣的情形，沒辦法馬上下論斷，會蒐集更多的資訊，特別是相關單位的資訊，判斷對方的用意。」

邱太三進一步強調，不能只單看一個字眼，而是要總體看報告中是否有其他的內容，包含內部社會問題、經濟問題是如何處理，「因為這些之間都有一定程度的連動」。

無黨籍立委高金素梅質詢時提問，李強的報告中只提「統一」，但是去年提「和平統一」，「和平」兩個字被消失，是否代表對台更強硬？

邱太三說，回顧比較長的歷史來看，民進黨執政時期，中國大陸都是以「反獨」優先，國民黨執政時，以「統一」優先。陸委會會先了解這次的情形是否和過去一樣，或是有特別用意，但「現在沒辦法下論斷」。

中國2024年政府工作報告在涉台部分強調「堅持一個中國原則和『九二共識』」；相較去年政府工作報告內容，「和平統一」沒有出現，增加了「反對外來干涉」的描述。（編輯：楊昇儒）1130306

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