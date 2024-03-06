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習近平出席「兩會」會議 重提「和平統一」進程

2024/3/6 22:18
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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）中共總書記習近平今天出席全國政協14屆二次會議的民革、科技、環境資源界別委員聯組會時提及兩岸，聲稱要「壯大反獨促統力量」，共同推進中國「和平統一」進程。

這是習近平在2019年全國「兩會」期間親自提及兩岸後，再次在出席「兩會」團組會議時提及對台論述。今年政府工作報告在涉台部分提及統一時，刪去了「和平」二字，引起外界議論。但習近平今天出席「兩會」時，又提到了「和平統一」。

根據新華社報導，習近平說，「民革（中國國民黨革命委員會）要在對台工作大局中進一步找准定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大『反獨促統』力量，共同推進『祖國和平統一』進程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展」。

根據報導，具中共政治局常委身分的中國全國政協主席王滬寧及中共中央辦公廳主任蔡奇，也與習近平一同出席會議。

習近平上台11年以來，分別在2015、2016與2019年藉由「兩會」出席團組會議時，發表涉台談話。（編輯：邱國強）1130306

#中共政治局
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