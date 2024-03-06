如果川普當選 學者：中國有機會拉攏中間勢力

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（中央社記者廖文綺台北6日電）中國兩會外長記者會明天登場，北京對美國總統大選態度尤其受矚。學者黃瓊萩分析，若川普當選美國總統，親美國家可能調整對美態度，中國有機會積極拉攏中間勢力。

國立政治大學國際關係研究中心6日舉行「解析2024中共全國兩會」座談會，政大東亞所教授兼國關中心副主任黃瓊萩指出，中國「兩會」明日將召開外長記者會，最受矚目的議題就是北京如何看待中美關係，尤其是即將到來的美國總統大選。

黃瓊萩分析川普（Donald Trump）的競選手段稱，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟欠佳，民眾對於政府普遍不滿，川普很可能再打出America First（美國優先）民粹牌，利用民眾對政府的不滿，抨擊經濟現狀，接著塑造強大的外來威脅，也就是中國。

她說，川普這些選舉手段若是贏得選舉，又會像過去一樣造成反效果，尤其是美國要求固有盟友分攤維持國際秩序、國際安全策略的成本，這很可能引起歐洲國家的不滿。

黃瓊萩說，倘若川普當選，這將影響到美國拜登（Joe Biden）政府上台後一直持續經營的對中圍堵政策，對中圍堵政策是否可以持續或成功，「我覺得要打一個大問號」。

黃瓊萩點出另一個關鍵問題，中國會不會重新定義所謂的西方陣營。她認為，倘若川普當選，中國對於原為親美的歐洲、加拿大或是亞太地區，很有可能重新調整手段；尤其是那些由於川普上台而調整親美態度的國家，這將讓中國有機會加大力度拉攏所謂的「中間勢力」。

黃瓊萩表示，倘若川普當選，對於全世界是個挑戰；對於中國來說也是，不過其中也伴隨了一些機會。（編輯：楊昇儒）1130306