美媒：記者會取消 中國總理退入習近平陰影深處

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（中央社台北6日電）中國當局宣布取消延續30多年的「兩會」後總理記者會後熱議不斷。美媒認為，李強除了成為30年來首名不接受媒體提問的中國總理，也正履行他作為習近平決策「執行者」的承諾，這對苦苦掙扎的中國經濟而言，意味著更大的困境。

華爾街日報今天發表以「中國總理退入習近平的陰影深處」為題的文章指出，李強一年前被中共總書記習近平欽點為國務院總理時承諾，將盡職盡責地成為習近平決策的「執行者」。也就是說，中國應該只有一位決策者。

報導指出，儘管全國人大會議閉幕後舉行的總理記者會，記者的提問要經過篩選，回答的內容也是事先準備好的，但每年仍是全球媒體與中國高層領導人之間唯一的一次公開互動，也是大眾了解中國領導人想法，尤其是經濟思路的難得機會。如今，李強卻成為30年來首名不接受記者提問的中國總理。

由於經濟持續低迷，今年的中國總理記者會原本更受期待。然而，總理記者會被取消這一舉動，與習近平摒棄鄧小平在改革開放時期建立治理模式的行為，是一致的。

文章指出，中國總理以政府首腦身分被賦予經濟決策權，中共總書記則負責意識形態和政治的時代，已經一去不復返，如今總理職位已完全從屬於中共最高領導人。而中國經濟陷入的困境，在很大程度上是最高領導人一手造成的。

這篇文章直指，李強5日進行的政府工作報告，對中國社會大眾幾乎沒有產生安撫作用。基本上，他在報告中忽略大眾關切的經濟問題，一切都符合習近平關於加強「經濟宣傳和輿論引導」的指示，其目的是推動對中國經濟的樂觀描述。

對許多中國人來說，2023年的國內經濟更像是經歷了一場衰退，但李強還是對政府2023年實現5.2%的經濟成長率表示肯定。而他宣布今年經濟成長目標為「5%左右」，也不會讓人感到意外，因為每年經濟成長5%，才能達成習近平讓2035年中國經濟規模翻一番（成長1倍）的目標。

文章指出，長期以來，中國民眾一直對國務院總理懷有特殊感情。這一傳統可以追溯到中共建政後首任總理周恩來。其後，1998年時任總理朱鎔基首度出席總理記者會曾說的「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」，令人印象深刻。

這篇文章說，連李克強這名在習近平任內處於弱勢的總理，也曾在2020年習近平正宣揚扶貧工作之際的總理記者會上直指，中國有6億人每個月的收入也就人民幣1000元（即不到140美元），引發關注。

文章說，習近平陰影下的現任總理（李強），讓上述這一切成為了過去。而李強正在履行他上任時的諾言，成為習近平決策的「執行者」，而且遠不止於此。這對苦苦掙扎的中國經濟來說，意味著更大的困境。（編輯：邱國強/謝怡璇/楊昇儒）1130306