中國設定經濟高成長目標 仍用老招因應危機

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（中央社台北6日電）華爾街日報今天報導，中國將今年經濟成長目標定在「5%左右」，高於大多數經濟學家預期，也低估了維持與去年目標持平的挑戰；同時還罕見地發行特別國債，前3次發行特別國債都是在中國經濟遭遇緊急情況之後。

報導說，面對來自境內外日益加劇的經濟壓力，中國仍將今年官方GDP成長目標定在5%左右，展示出這個全球第2大經濟體不懼悲觀論調的信心。

但中國總理李強昨天在發表政府工作報告中承認，「實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力」；他說：「我國經濟持續回升向好的基礎還不穩固」。

這番話意味著李強注意到大多數經濟學家的觀點：中國要保持5%的成長率，需要高層進一步干預。

正因為如此，李強宣布中央將發行人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）的超長期特別國債，這是過去25年來的第4次，而且不計入財政赤字。

報導指出，前3次發行特別國債都是在中國經濟遭遇緊急情況之後，包括1998年亞洲金融危機、2007年全球金融危機和2020年COVID-19疫情爆發，這說明中國官員現在深感形勢緊迫。

穆迪分析（Moody's Analytics）駐新加坡的中國經濟學家林師順表示，發行特別國債以及政府工作報告的其他內容都暗示高層已預設中國處於危機狀態，需要更多時間和金錢解決經濟問題；不同意中國正處於廣泛的經濟危機的說法，但同意中國需要時間來完成經濟結構調整，處理好當前的風險和房市動盪。

報導指出，當下的危機不同於以往，不能簡單地把經濟增長放緩歸罪於外部衝擊。中國經濟現在的困境主要是李強的上級：中國最高領導人習近平近年來決策的結果，這些決策一方面是為了因應中國經濟的長期失衡，另一方面也是因為習近平預測今後地緣政治將更加動盪，中國需要未雨綢繆。

為此，習近平放棄了以往不惜一切代價追求經濟成長的原則，轉而呼籲提高科技自主能力，更加關注國家安全和解決社會不平等問題。

報導說，考慮到這一背景，無論5日公布相對樂觀的5%成長目標，還是發行特別國債的計畫，都暗示北京方面對經濟惡化過快可能危及習近平長遠宏圖的擔憂。

報導指出，中國昨天公布的5%經濟增長率目標，高於大多數外部經濟學家的預期，其中包括世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）的經濟學家。世銀和IMF最新預測今年中國經濟將成長4.5%和4.6%。

中國決策者從1994年開始設定GDP目標，只有疫情肆虐的2020年除外。迄今為止，中國只承認兩次未實現目標，其中包括2022年，當時中國經濟增長3%，遠低於5.5%的目標。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）分析師在上週的一份報告中指出，今年要實現5%左右的成長目標，需要每季GDP季增率換算年增率平均達5.3%，高於2023年的4.2%（不包含第1季因重新開放而實現的大幅成長）。

報告提醒，「中國政府可能低估了維持與去年相同的目標所面臨的挑戰」。

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報導並提到，經濟學家列出了中國政府面臨的一連串的挑戰，包括曠日持久的房地產低迷、持續不斷的通縮壓力，萎靡不振的消費需求，以及與西方日益緊張的地緣政治關係。隨著中國製造的商品超出國內經濟的吸納能力，尤其是在電動汽車和太陽能電池板方面，貿易摩擦今年很可能越演越烈。

中國政府工作報告昨天發表後，因為對未來整體局勢的懷疑讓一些投資者心灰意冷，有許多中國公司上市的香港恆生指數收盤下跌2.7%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130306