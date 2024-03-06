台海情勢發展 分析：中國兩會後至520是關注焦點

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（中央社記者謝怡璇台北6日電）中國總理李強昨天發表政府工作報告，其中涉台內容引發關注。學者分析，報告大內宣意涵高於大外宣；推估兩岸關係於兩會間不會有重大變化，兩會閉幕後到520台灣總統就職前這段期間，才是關注焦點。

財團法人國策研究院文教基金會6日上午舉行「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，邀請多位學者專家提出觀點並進一步分析。

今年中國政府工作報告一萬多字的內容中，僅以約百字描述對台策略，學者認為目前台海情勢並不會提高到另一個層級。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，總理不分管涉台工作，且歷次政府工作報告涉台部份比重較低，不必過度解讀。「從兩會之後到5月20日（總統就職日）之間，才是兩岸關係比較微妙的觀察時期。」

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則表示，中國政府工作報告是對內而不完全對外，「大內宣意涵高於大外宣」。

亞太和平研究基金會執行長董立文則認為，未來賴清德總統的520就職演說不會對兩岸關係造成重大轉折，因為，無論賴清德總統說什麼，北京也不會滿意，中共也早已訂好未來4年的對台策略。

此外，自台灣總統大選後，習近平至今尚未就台灣議題發表重要講話，而王滬寧在4日政協工作報告中僅提到「兩岸共同市場」、「兩岸基層治理論壇」等概念，但沒有單獨點出「台灣」。張五岳表示，是否兩會期間進一步發表重要講話值得關注。

張五岳並指出，陸方近年沒有強調「武統」，而是「不承諾放棄使用武力」，且其對台「總體方略」和堅持一中和「九二共識」等，均以「和統」為主軸。因此，對台政策在戰略上並未有重大更弦易轍。

林穎佑也認為，中國持續不間斷地運用軍機與空飄氣球是為了施壓台灣，但目前中國應不會具備全面進攻我國的實力與動機。（編輯：楊昇儒）1130306