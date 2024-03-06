中國取消總理記者會 學者：李強無權無聲

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（中央社記者謝怡璇台北6日電）中國今年取消「兩會」後的總理中外記者會，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，國務院總理李強將失去建立個人形象的舞台，減少與外界對話。

財團法人國策研究院文教基金會今天上午舉行「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，邀請多位學者專家就今年中國兩會、金門事件及美國黨內總統初選，提出各自觀點並進一步分析。

中國國務院總理原本於兩會有兩次露面機會，分別為宣讀工作報告及中外記者會，如今記者會取消，張五岳表示，過去朱鎔基、溫家寶、李克強擔任總理時，發表膾炙人口的「金句」，都是透過記者會包裝呈現。這項決定可能使李強失去發表「金句」，建立個人形象的機會。

張五岳表示，總理的角色不會是在宣讀政府工作報告中呈現，中外記者會成為總理想表現人格特質，想秀金句，想表達親民的唯一機會。在面對14億人口上，中共中央的高層也只有總理記者會是目前為止，大陸方面唯一黨跟國家領導人可以直接跟中外媒體進行溝通跟對話。

學者分析認為，中國近期一系列關於會議的變動，可能與習近平想強調自身權力相關。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，沒有在兩會前先召開三中全會，是習近平故意展現他至高無上的權力，可以隨意決定黨的會議要開不開，不過這對習近平的權力鞏固是正面指標或負面指標？有待討論。

張五岳表示，中共總書記與總理的關係，已日益轉變成上下隸屬的關係。過往總理每一次出訪都是搭自己的專機，從去年開始李強上任後，則降格為包機。另外，總書記在北京以外視察，總理一般不陪同，去年開始打破慣例。

另外，對於今年兩會中關於軍事費用背後表達的意涵，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，國防經費成長代表對軍人待遇的肯定。

林穎佑表示，如果今天在整體經濟不好的情況下，挹注的經費資源保持穩定成長，是不是為未來解放軍人才取得做肯定保證。在少子化的挑戰下，徵募適當的人才，這些也是在國防預算成長背後思考的方向。（編輯：唐佩君）1130306