中國政府工作報告空有藍圖 難解企業與投資者憂慮

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（中央社台北6日電）中國總理李強5日發表今年的政府工作報告，提出GDP成長5%以及CPI漲幅3%等目標。美媒引述多名專家指出，雖然經濟藍圖充滿了目標和承諾，但沒有具體措施，難解企業與投資者憂慮。

中國全國人大會議5日在北京開幕，李強發表政府工作報告，提出年度經濟成長目標5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上、全國城鎮調查失業率5.5%左右、消費者物價指數（CPI）漲幅3%左右，以及國防預算人民幣1兆6655.4億元（約新台幣7.32兆元），年增7.2%。

李強還表示，將重點支持研究和產業，以求在電腦晶片等關鍵技術方面取得突破。

美聯社5日報導，中國2024年的經濟藍圖充滿了目標和承諾，但沒有詳細說明實現其長期以來承諾的、讓外國企業和投資者期待已久的改革具體措施。且不少分析表示，經濟成長約5%的目標可能很難實現。

荷蘭國際集團（ING）大中華地區首席經濟學家Lynn Song在一份報告中表示，經濟成長目標再次設定在5%左右並不令人意外，因為降低目標將進一步削弱信心。但疫情後對經濟的一些幫助今年將消失，而由於全球需求預計將低於平均水準，出口也不會有太大幫助。2024年再次實現5%的高成長將是一條更具挑戰性的道路。

中國美國商會前會長、律師齊默曼（James Zimmerman）表示，李強這次講話並沒有解決促使外國企業重新考慮在中國投資策略的擔憂。雖有雄心勃勃的成長目標，但沒有改革、沒有自由化、沒有行動計劃，也沒有令人放心的訊息。總理還取消在大會結束後的年度記者會，這讓人們感覺透明度下降了。

「經濟學人」智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰表示，報告主要重申了中國政府在過去6至9個月期間的說法。例如，需要採取措施放開電信和醫療保健領域的投資，或者制定法律以確保民營企業能夠收回未償債務。

但徐天辰指出，關鍵是堅定的承諾需要與行動相匹配，而到目前為止，沒有看到太大進展。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130306