中國2024年軍費增幅7.2% 總預算達7.32兆元

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（中央社台北5日電）中國政府今天公布，今年編列軍費預算為人民幣1兆6655.4億元（約新台幣7.32兆元），年增7.2%，增幅與去年持平，同為近5年來最高。

近年來中國的軍費預算不斷提升，加上地域衝突加劇、國際情勢動盪等因素，今年中國的軍費將會如何調整引發國際關注。

中國第14屆全國人大二次會議今天上午正式開幕，根據中國財政部提出的2024年中央和地方預算草案報告，官方編列的2024年國防支出為人民幣1兆6655.4億元，年增7.2%，增幅與去年相同，同為近5年最高。對照2020年到2023年，中國編列的國防支出年增率分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。

這份預算報告草案並稱，全面推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。研究完善優撫對象撫恤和生活補助標準動態調整機制，支援做好退役軍人安置、就業等工作。

報告中也提到，2023年編列的國防支出全數執行完畢。

國務院總理李強發表政府工作報告，針對國防相關事項表示，要全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，抓好實戰化軍事訓練，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。加快實施國防發展重大工程，優化國防科技工業體系和布局，加強國防教育、國防動員和後備力量建設。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130305