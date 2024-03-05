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防金融風險擴大 李強：優化房地產政策

2024/3/5 11:30（3/5 11:53 更新）
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（中央社記者張淑伶上海5日電）中國房地產持續低迷，國務院總理李強今天發表政府工作報告時表示，優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。

中國14屆全國人大二次會議今天上午開幕，李強向大會作政府工作報告。他提到2024年政府工作任務，其中一項是有效防範化解重點領域風險，包括房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。

在房地產方面，他說，優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。

他表示，健全風險防控長效機制，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

當前房市低迷、許多房地產公司陷入流動性危機、建案無法完工，房地產作為「火車頭產業」，又近一步拖累中國經濟。李強的表述，與去年底的中央經濟工作會議的定調一致，著重化解房地產風險。

一些分析認為，2024年將是房市限購全面放鬆的重要一年。不過，中國多地政府去年已不斷鬆綁房地產政策，中央政府也多次表態支持國營及民營房企融資，但房市目前仍未見起色。（編輯：陳鎧妤）1130305

#中央經濟工作會議
#中國
#中央政府
#李強
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