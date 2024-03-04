中國兩會 習近平先進製造大國目標重於刺激經濟

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（中央社台北4日電）中國重要的政協、人大「兩會」分別今、明天召開，分析認為，不認為將提出傳統上「火箭筒」式的刺激經濟方案，因中國領導人習近平的重點放在打造中國成為先進製造大國的長期目標。

英國「金融時報」」（Financial Times）今天報導，國際關注中共會在人大會議，提出如何應對多重地緣政治、人口和經濟障礙。而習近平的二把手、中國國務院總理李強將發表工作報告，概述國家的經濟成長和軍事支出目標以及政策優先事項。

分析人士認為中國政府將在年度政治盛會上頂住市場要求提出強力措施以刺激中國經濟的壓力。

亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，政府工作報告旨在重振消費者和企業信心」，透過刺激措施和支持私營部門的措施，但任何此類提議都會受到相對的限制。

對經濟現況，牛犇指出，習近平似乎並不驚慌，也沒有轉向大規模刺激措施或新方法來嘗試重振成長。習近平將中國當前的經濟波動視為實現其高品質發展願景長期成果所必需的短期陣痛。

今年1月底，習近平主持中央政治局會議，指示確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長。但沒有進一步細節。

經濟學家表示，這表明，儘管股市波動且外國直接投資創歷史新低，但北京方面只計劃採取有限的刺激措施來支持經濟成長。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家林師順（Heron Lim）表示，會議重點肯定會放在中國的產業政策上，而不是真正關注基礎設施或房地產市場本身，因此傳統上設計的火箭筒（bazooka）強力刺激經濟方案不會出現。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）合夥人萊特（Logan Wright）說，今年的關鍵故事之一將是中國對世界其他地區的出口，特別是電動車、太陽能電池板和受益於中國產業政策的行業。

中國全國人大今天舉行會前記者會，表示5日14屆全國人大二次會議開幕，李強將作政府工作報告，另國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。但人大閉幕後，李強不會開總理記者會，往後幾年也不會舉行。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130304