中國人大閉幕後 沒有總理記者會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國全國人大今天舉行會前記者會，人大發言人婁勤儉今天表示，今年人大閉幕後，國務院總理李強不會開總理記者會，後幾年也不會舉行。

婁勤儉今天在人大記者會上表示，經統籌考慮，今年14屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

婁勤儉表示，去年，十四屆全國人大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強出席了記者會。

他說，李強在回答中外記者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。

他接著說，明天，14屆全國人大二次會議就要開幕，李強將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。

婁勤儉表示，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地了解相關內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他聲稱，同時，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責人員就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威解讀有關政策措施，對社會關注問題作深入解讀和說明。此外，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多採訪機會。

開啟第三任期的中共總書記習近平，許多以往中共政治慣例接連被打破。（編輯：陳鎧妤）1130304