中國經濟成長訂5% 專家：避免目標過低有失速危機

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（中央社台北5日電）中國國務院總理李強今天宣布，今年經濟成長率目標訂為5%左右。分析認為，沒有一定的經濟增速，會出現實體經濟低迷、社會情緒焦慮的負面循環，經濟金融社會難以穩定，也就是要避免過低目標帶來的「失速」危機。

第十四屆全國人大二次會議今天上午開幕，李強進行首次政府工作報告時表示，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右等。

李強表示，提出上述預期目標，綜合考慮中國國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能，經濟成長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接。

2023年中國的經濟成長率為5.2%，達成官方設定的目標。

對於今年經濟成長目標訂5%左右，陸媒第一財經今天報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，固然要防止過高目標隱藏的「超速」風險，但更要避免過低目標帶來的「失速」危機。

龐溟指出，要完成「十四五」規劃中，2035年國內生產毛額（GDP）總量較2020年翻一番要求、保障高校畢業生規模創新高帶來的新增就業，2024年GDP增速目標設在5%左右為宜。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，有必要將2024年經濟增速目標維持在2023年的水準，即5%左右。因沒有一定的經濟增速，會出現實體經濟低迷、資本市場不振、社會情緒焦慮的負面循環，經濟金融社會難以穩定，信心難以提振。

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羅志恒表示，2024年是疫情管控放開後的第二年，疤痕效應逐漸消退，擴大總需求、放鬆供給約束、提振市場信心、激發地方政府活力、穩住房地產，中國會實現5%的經濟增速。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，當前保持中高速經濟成長水準，能夠為保障民生就業、維護金融穩定、化解地方債務風險提供重要基礎，為加快現代產業體系建設，推進高品質發展提供有利的環境。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130305