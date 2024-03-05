中國政府工作報告涉台內容 分析：談原則性態度

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）針對今年中國政府工作報告的涉台內容，上海東亞研究所副所長包承柯今指出，李強的政府工作報告只是談原則性態度，但是「同心共創民族復興偉業」則是新提法，有新意。

今年的兩會，在兩岸部分，適逢民進黨總統當選人賴清德將在5月就職，外界普遍預期，中國大陸在兩會中會加大「反台獨」論述，並會在兩岸部分較為強硬。

包承柯今天向中央社表示，今年政府工作報告的涉台內容反應台工作的基本態度，比較條條框框，是非常關鍵的原則性對台框架。

他說，2月下旬舉行的對台工作會議已經將對台工作明確，這一會議用詞更為強烈；而李強的政府工作報告只是綱領性方向，而非有具體安排。

媒體進一步詢問，全國政協主席王滬寧在對台工作會議上稱要「堅決打擊」台獨，而李強則是稱「堅決反對」台獨，是否代表大陸較為緩和？

包承柯則回應，對台工作會議會的論述是更清楚；而國務院的工作雖也有涉及對台，但著墨在經濟發展與推動社會進步更多，對台工作只是小部分。因此，反台獨的方向與反應是一致的。

中國國務院總理李強今天在人民大會堂發表政府工作報告。

在兩岸部分，他表示，「我們要堅持貫徹新時黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。（編輯：陳鎧妤）1130305