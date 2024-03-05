中國政府報告涉台內容 增「反對外來干涉」描述

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國2024政府工作報告今天釋出，涉台部分強調「堅持一個中國原則和『九二共識』」；相較去年政府工作報告內容，「和平統一」沒有出現，增加了「反對外來干涉」描述。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天對中央社表示，中國政府工作報告主要談經濟，對台部分不是重點；全國政協主席王滬寧於2月對台工作會議上提及「對台工作銳意進取、克難前行」，這是中共對台工作的定調。

王信賢認為，王滬寧昨於政協常委會工作報告中，沒有提到太多今年涉台工作做些什麼，這較為少見；中國2024政府工作報告涉台內容是「該談的都談了」，儘管相較去年多了「反對外來干涉」一詞，這其實沒有太特別。

王信賢強調，2月對台工作會議提到了「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程」，這就是對台工作基調；這次政府工作報告涉台內容提到「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」，兩者只是文字排列組合不同罷了。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社指出，「台獨」是一種狀態，「外力干涉」是牽涉其中的關鍵因素，對於中共來說，「反對外來干涉」意味著對於美國、日本等國家在涉入台灣事務上保持警覺性。

張弘遠表示，「反對外來干涉」已經落實、體現在中共對台工作上，過往大多只說「反獨」、「促統」；近幾年來，中共對台論述也經常提到防止外力介入等字句，所以這次中國政府工作報告涉台內容提到「反對外來干涉」，其實不用過度解讀，也不用放大來看，不算是特別的闡述。

中國2024政府工作報告涉台內容提到，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。

去年中國政府工作報告涉台內容為，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業」。（編輯：曹宇帆）1130305