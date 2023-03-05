人大報告提一中原則 陸委會：正視兩岸互不隸屬

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中國國務院總理李克強在政府工作報告提及一個中國原則，陸委會呼籲北京正視兩岸互不隸屬事實。（中央社）

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國大陸國務院總理李克強在政府工作報告提及「一個中國原則」和「九二共識」。陸委會回應，呼籲北京正視兩岸互不隸屬事實，以理性平等、相互尊重態度務實處理兩岸事務。

陸委會5日透過書面表示，呼籲北京當局正視與面對「兩岸互不隸屬」事實，尊重台灣人民堅守中華民國主權、民主自由的核心理念，放棄強加的政治框架與脅迫作為等統戰分化，以理性平等、相互尊重態度務實處理兩岸事務，才能為雙方良性互動創造條件。

陸委會指出，對於後續對岸可能進一步推動相關工作，政府將密切關注評估，加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。

中國大陸「兩會」恰逢人事換屆年。陸委會認為，北京當局應以更開放態度，投入資源改善民眾關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量，承擔起維護區域和平責任，這才有助防範決策治理風險、應對複雜情勢。

李克強5日在中國第14屆全國人大一次會議上做政府工作報告，他提到，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，兩岸同胞血脈相連。

他說，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。（編輯：陳沛冰）1120305