中國經濟欠佳2023年軍費仍增7.2% 分析：穩軍隊等於穩內部

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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國政府今天公布，今年軍費編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2%。分析指出，中國去年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，穩定軍隊就是穩定領導人權力最好方式。

中國第14屆全國人大一次會議5日上午開幕，根據中國財政部2023年中央和地方預算草案報告，2023年國防支出年增7.2%，是近5年來次高成長率。中國編列國防支出年增率在2019年至2022年期間分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑5日接受中央社訪問表示，軍事預算增加也有可能是其對軍隊待遇拉高、軍事戰艦維護費用提高，例如，航空母艦不是打造完成就好，後面還有龐大維護費用。

林穎佑認為，軍費增加對於北京領導人來說是掌握軍權、握住國防力量的方式。

他說，中國去年經濟狀況欠佳，仍然願意投入資源在軍事預算上，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲告訴中央社，中國軍事預算在占GDP比重多在1.7%至1.8%左右，相較其他國家不算特別高。不過由於中國經濟量體不斷地擴大，實際預算數額仍很可觀。

他說，中國去年經濟成長率僅有3%，軍費預算成長率卻是7.2%，這樣的規劃是在軍事擴張主義大架構下。中國整體軍事資源會優先部署在海軍、空軍和火箭軍。海軍戰艦載人出去就「可以打下一塊地方」、空軍能夠支援海軍、火箭軍投射火箭以執行國家任務。

蘇紫雲指出，中國軍事重點仍在東海、南海、西太平洋第一島鏈周邊，透過軍事力量發揮國家影響力，周邊國家必須相對應增加軍事硬實力，有足夠的防衛力量才可以阻絕侵略意圖。（編輯：邱國強）1120305