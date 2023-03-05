更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好
生活

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國經濟欠佳2023年軍費仍增7.2% 分析：穩軍隊等於穩內部

2023/3/5 15:10（3/5 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國5日公布今年軍費編列約新台幣6.86兆元，年增7.2%。圖為中國航空母艦遼寧號。（中新社）
中國5日公布今年軍費編列約新台幣6.86兆元，年增7.2%。圖為中國航空母艦遼寧號。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北5日電）中國政府今天公布，今年軍費編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2%。分析指出，中國去年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，穩定軍隊就是穩定領導人權力最好方式。

中國第14屆全國人大一次會議5日上午開幕，根據中國財政部2023年中央和地方預算草案報告，2023年國防支出年增7.2%，是近5年來次高成長率。中國編列國防支出年增率在2019年至2022年期間分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑5日接受中央社訪問表示，軍事預算增加也有可能是其對軍隊待遇拉高、軍事戰艦維護費用提高，例如，航空母艦不是打造完成就好，後面還有龐大維護費用。

林穎佑認為，軍費增加對於北京領導人來說是掌握軍權、握住國防力量的方式。

他說，中國去年經濟狀況欠佳，仍然願意投入資源在軍事預算上，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲告訴中央社，中國軍事預算在占GDP比重多在1.7%至1.8%左右，相較其他國家不算特別高。不過由於中國經濟量體不斷地擴大，實際預算數額仍很可觀。

他說，中國去年經濟成長率僅有3%，軍費預算成長率卻是7.2%，這樣的規劃是在軍事擴張主義大架構下。中國整體軍事資源會優先部署在海軍、空軍和火箭軍。海軍戰艦載人出去就「可以打下一塊地方」、空軍能夠支援海軍、火箭軍投射火箭以執行國家任務。

蘇紫雲指出，中國軍事重點仍在東海、南海、西太平洋第一島鏈周邊，透過軍事力量發揮國家影響力，周邊國家必須相對應增加軍事硬實力，有足夠的防衛力量才可以阻絕侵略意圖。（編輯：邱國強）1120305

#中國
#軍費
延伸閱讀
日本智庫兵推 美日聯手可阻共軍占領台灣但代價高昂專家：美所指間諜氣球 應是中國戰略支援部隊操作李克強告別作僅花1小時 10年總理難改革、中國走集權老路北京聲索南海主權很燒錢 開發西沙南沙估265億元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族