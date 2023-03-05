中國2023年軍費預算漲幅7.2% 近5年次高
2023/3/5 10:48（3/5 11:05 更新）
中國政府5日公布，今年編列軍費預算為人民幣1兆5537億元，年增7.2%，是近5年來次高。圖為共軍071型綜合登陸艦崑崙山艦。（圖取自維基百科共享資源，版權屬公有領域）
（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京5日電）中國政府今天公布，今年編列軍費預算為人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2%，是近5年來次高。
近年來中國的軍費預算不斷提升，加上地域衝突加劇、國際情勢動盪等因素，今年中國的軍費將會如何調整引發國際關注。
中國第14屆全國人大一次會議今天上午正式開幕，根據中國財政部提出的2023年中央和地方預算草案的報告，官方編列的2023年國防支出為人民幣1兆5537億元（約新台幣6兆8363億元），年增7.2%，是近5年次高。對照2019年到2022年，中國編列的國防支出年增率分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。
這份預算報告草案並稱，國防和軍隊現代化、提升國防科技工業能力、支援建設鞏固國防和強大人民軍隊。做好退役軍人服務保障、完善優撫對象等人員撫恤和生活補助標準動態調整機制。
報告中也提到，2022年編列的國防支出全數執行完畢。
李克強在做政府工作報告提及國防相關事務時表示，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭，全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。（編輯：張淑伶）1120305
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