中國經濟成長目標偏保守 分析指內需成主力軍

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（中央社記者吳柏緯北京5日電）中國今年的經濟成長率目標訂在5%左右。中國經濟學者認為今年貨幣與財政政策不會有太劇烈變動，因此內需消費將扮演拉動經濟成長的火車頭，然而部分成長可能會被外貿衰退抵銷。

中國全國人大今天正式開幕，國務院總理李克強在會中發布政府工作報告時，將今年的經濟成長率目標訂為5%左右。

中國經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波接受中央社訪問時分析，5%左右的目標雖然並不意外，但卻是相對保守的數字，因為事前一般預測落在5%到6%之間。這個目標也代表今年中國在貨幣政策、財政政策上不會有過於激進的方針，整體而言維持「穩定恢復」、「平穩增長」。

陳波分析，採取保守目標的原因之一是現在國際經貿合作形式不佳，加上以美國為首的西方國家正面臨通貨膨脹的情形，需求變得非常疲軟。從去年底開始，主要的出口國包含日本、韓國、中國的出口數據都明顯變差。

在過去3年，出口是拉動中國經濟成長的主要動力，但今年不確定性很大，反而會對經濟成長造成影響，「關注的重點不是會不會扯後腿，而是扯後腿的力道有多大。」

他說，今年中國經濟的支撐很可能來自前幾年被壓抑的內需，因為前幾年有疫情管控，而管制鬆綁後，消費服務業這塊有明顯的回歸、反彈。

另一個原因則是今年的貨幣政策與財政政策可能採取溫和、不激進的方針。

陳波分析，目前中國貨幣政策遇到問題是「當國際主要貨幣都在升息的時候，人民幣如果採取降息，將會造成人民幣大規模貶值，對於穩定國際收支是不利，而且對匯率造成影響，更可能會引發外資撤資的情況」，從這方面來看，今年的貨幣政策只能採取較溫和的措施。

至於財政政策，由於今年的財政赤字率目標是3%，跟過去疫情期間並沒有太大的變動，代表財政政策帶來的刺激不會變得更強。

陳波表示，主要的原因是中國政府希望在經過疫情的衝擊後，以及面對較大的國際經貿合作壓力之下，採取經濟穩健一點的政策。「如果政府背負了太高的財政赤字，對於未來永續發展就會產生比較大的問題。」

總體而言，他認為今年在拉動經濟成長的3大板塊中，外貿可能會扯後腿、投資和過去3年區別不會太大、消費可能會因為反彈而拉動經濟成長，成為今年的主力軍。加上貨幣政策會很溫和，財政政策不會比過去3年激進，不會有超額的貢獻。這樣考慮的話，經濟成長就不會出現像2021年的大反彈。

2021年時，中國設下的經濟成長率目標為6%以上。當年受到比較基期過低，加上施行各種刺激消費與出口政策，雖然當時疫情陰影仍壟罩全球，然而最終經濟成長率達到8.11%，創下自2012年以來最亮眼的數字。（編輯：張淑伶）1120305