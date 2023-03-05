李克強談2023年港澳政策：全面貫徹「一國兩制」
2023/3/5 11:20（3/5 12:04 更新）
中國國務院總理李克強5日在人民大會堂做最後一次總理報告。（圖取自中國政府網頁gov.cn）
（中央社台北5日電）中國國務院總理李克強在政府工作報告表示，過去5年有關港澳工作取得新進展，包括實施港區國安法，深入推進粵港澳大灣區建設，展望今年港澳政策，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」。
新華社報導，李克強今天在任內最後一份政府工作報告中，回顧過去5年港澳工作時表示，港澳工作取得新進展，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段。
他又提到，深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防控疫情、保持穩定。
在今年港澳政策方面，李克強強調，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。
他又表示，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。（編輯：陳沛冰）1120305
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