香港疫情後首場遊行限制多 學者：假民主假遊行

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香港復常後首場遊行26日舉行，因應警方提出不反對通知書的條件，主辦方拉起膠帶，遊行人士需要全程留在膠帶範圍內，及需頸掛號碼牌。（圖取自facebook.com/safeguard.tko）

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（中央社記者陳沛冰台北26日電）香港今天舉行疫情後首場遊行，應警方要求，主辦方規定參加者頸掛號碼牌且在「流動封鎖線」內遊行。學者表示，遊行示威是市民表達意見的權利，施加不合理限制是「假民主、假遊行」。

香港「將軍澳都會駅業主委員會」今天早上舉行反對政府填海的集會遊行，先前已獲香港警方發出不反對通知書。

這場遊行是香港去年底解除疫情限制後首場遊行，並且是提出反對政策的訴求。

不少人都關注香港自2019年「反送中」運動、2020年實施「港區國安法」，以及疫情後香港政府聲稱社會復常後，示威遊行會演變成怎樣。

警方對今次遊行作出多項限制，包括人數上限為100人，及參加者要遵守「禁蒙面法」規定，不可戴口罩等。

據「都會駅快訊」臉書專頁，主辦方建議參與者穿著白色、橙色、綠色或紅色上衣，以及必須遵守香港國安法，不得發表或展示任何煽動或違法的言論、物品，又嚴禁中途加入遊行隊伍。

今天遊行期間主辦方以膠帶將遊行人士圍起，將遊行人士及其他人如記者分隔，如同在「流動封鎖線」內遊行，每名參加者都必須在頸部掛上獨立號碼牌。

明報今天報導，據了解警方曾提醒主辦團體要求參與者不要穿「敏感顏色」，包括黃及黑。警方將在活動後檢討，除因應遊行議題和規模等因素，不排除日後採取同一或類似方式安排。

前香港浸會大學政治及國際關係學系助理教授、獨立政治及文化研究學者黃偉國向中央社表示，遊行示威是市民表達意見的合法權利，在真正民主的地方不會對遊行示威施加類似限制。

他表示，「今天遊行主題是很基本，很正常，但警方卻施加這麼多限制，又全天候監視，是『假民主、假遊行』，也顯示香港已回不到從前」。

黃偉國說，政府連市民示威遊行的權利、表達意見的空間都剝奪，「還會對政府改善市民生活環境有期望嗎？」

他說，這種遊行方式有可能成為香港遊行示威「新常態」。（編輯：邱國強）1120316