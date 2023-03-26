港支聯會拒交資料案 鄒幸彤護人權寧入獄不屈服於謊言

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已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤涉及4宗被檢控的案件，都與支聯會及「六四」相關，在已完成審訊的3起案件，她都不認罪，因為她要在審訊的過程中把真相說清楚。（取自鄒幸彤臉書）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年3月26日

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（中央社記者陳沛冰台北26日電）戴粗框黑色眼鏡，厚厚劉海遮掩額頭，在法庭自辯時鏗鏘有力說出真相，即使被判有罪，求情陳詞拒絕屈服於謊言下，已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤由劍橋優等生、大律師到階下囚，義無反顧捍衛人權自由。

今年3月香港法院裁定鄒幸彤及2名支聯會常委拒絕按警方國安處要求交出資料，違反「港區國安法」實施細則中「沒有遵從通知規定提供資料罪」，各人被判監4.5個月。

該案源於國安處懷疑支聯會是「外國代理人」，要求支聯會交出員工、常委的個人資料，及支聯會的資產、收入開支，及與其他組織的活動資料、開支及聯繫紀錄。

鄒幸彤在法庭上親自以英文陳情，擲地有聲。

她說，法庭的判決是「懲罰捍衛真相的人」，「這個真相是，對公民社會宣戰被偽裝成維護國家安全。真相是我們捍衛人權、自由的運動植根香港，並非由邪惡的外國勢力移殖過來」。

鄒幸彤說，支聯會捍衛天安門屠殺的真相超過30年，「我們一早準備好付上代價」。政府要求支聯會交出資料，是要支聯會「卑躬屈膝、出賣朋友、出賣原則」。

她說，支聯會只會以一個字回應，是「Never」，並會繼續「以真相抵抗謊言、尊嚴抵抗屈辱」，不論是在街上、法院或囚室。

她說，「當國家利益由一個政黨，甚至一個人來定義，所謂『國家安全』無可避免會危害人民的權利和安全—在天安門、在新疆、在香港便顯示了出來，甚至可以跨越國界，像我們看到烏克蘭的情況，我敢說，甚至是台灣。」

最後她說，「閣下，如果你一定要，就基於我們的不服從而懲罰我們，但當運用權力是基於謊言，生而為人只能不服從。」

鄒幸彤已就這起案件提出上訴，不知何時才能恢復自由。

2021年9月8日被警方國安處拘捕後，鄒幸彤被還押至今，除上述案件，她還與支聯會前主席李卓人等被控違反「港區國安法」下煽動他人顛覆國家政權罪，正等待審訊，最高可被判終身監禁。

同一段時間她因2020年「六四」未經批准集結，及2021年「六四」煽惑他人明知而參與未經批准集結兩起案件，被法院判罪成，共被判監22個月。

鄒幸彤其後就2021年「六四」案上訴成功，當時她已差不多服刑期滿。

鄒幸彤所有「法律麻煩」都與支聯會、六四相關。

1985年出生的鄒幸彤接受港媒訪問時曾說過，她成長中的政治啟蒙，是六四；讓她看到堅持與希望，是維園的燭光。她從小就參加維園「六四」晚會。

2003年鄒幸彤入讀英國劍橋大學，在地球物理系由本科學位讀到博士，因無法親身到維園，便自己在校園舉辦六四悼念活動，曾請來王丹主持講座，又在康河放六四水燈，以新穎的形式掀起討論。

鄒幸彤本來走一條科研之路，博士論文研究地震，2008年中國汶川大地震，中國政府因政治因素撤走放在青海高原上的數據收集站，她的研究也被叫停。

科學救國，原來只是良好願望。

鄒幸彤掙扎了一年多，2010年告別劍橋，回港後曾加入支聯會當兼職，其後離職轉任義工。之後她加入中國勞工組織，處理大量中國勞工職業病的支援工作，有感自己不熟悉法律，便由零開始在香港大學讀法律，考獲大律師資格。

2014年香港雨傘運動後，遇上支聯會改選，她參選及當選支聯會常委，2015年底當選副主席，直至2021年9月支聯會被迫解散。

曾有一段時間鄒幸彤平均一週上庭一次，窗外陽光燦爛，她卻在囚室撰寫多篇證詞、陳詞，外人覺得刻苦的日子，一向性格爽朗的鄒幸彤仍帶著笑容保持真我。

鄒幸彤的臉書及訂閱制的平台Patreon記錄了她在囚的點滴及心路歷程。今年1月因違反監獄規則被罰單獨囚禁約一週，只因她貪玩及不想浪費食物，拿牛奶做實驗嘗試是否可以變成起司。

她經過像法庭的審訊程序，被長官判罰及訓斥，這事令她思考，為何自己從小到大都是個好孩子，在監獄變成邊緣青年？

已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤在監獄內曾因貪玩，拿牛奶做實驗嘗試是否可以變成起司，違反相關規則而被罰單獨囚禁約一週，這事令她體會到「壞規矩會讓正常人都變成違法者」。（取自鄒幸彤臉書）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年3月26日

她說，「壞規矩會讓正常人都變成違法者」，在一個缺乏民主「以法治國」的地方，無法令人認同的嚴厲法規，只會讓人日益失去對法律的尊重，維繫不了真正的秩序，最終一觸即潰。

她說，自己可以妥協不再做起司，但在崩壞的制度下，有些底線是不能妥協，包括「不打誑語，不出賣同伴」，所以當國安處要求支聯會交出資料時，「我從未有過半分猶疑」。

不出賣同伴是底線，為什麼不認罪？鄒幸彤說，這是她在懲教院所其中一條被問得最多的問題。

她知道政治案件很難被判無罪，她的案件加起來可能監禁10年，認罪可減1/3刑期，而且也可速戰速決，不用糾纏於無了期的法律及審訊程序，擔心律師費，及長期處於等待和不確定之中。

但是，她從沒動搖。

她說，不認罪可以把審訊拉長一點，讓案子有更多機會曝光，「只要能在審訊中把道理說清楚，我們就能把對運動的審判轉化為對制度對權力的審判，讓當權者無法低成本地抹黑運動，甚至讓政治檢控產生反效果。」

鄒幸彤自嘲說，「所以呢，我這個硬頸怪都是只能一條路走到底，官司打到底的了。」

捍衛人權自由已深入鄒幸彤的血液中，這樣直率、義無反顧的揚眉女子，今日的香港，還容得下嗎？（編輯：周慧盈）1120326