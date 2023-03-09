人權團體籲全球 關切中國及香港在押女政治犯

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（中央社台北9日電）3月8日婦女節，海外人權團體紛紛採取不同行動發聲，呼籲全球關注中國及香港至今仍被關押的眾多女性政治犯，其中包括2022年底因參與「白紙運動」而被關押的4名中國女性抗議者。

中國國家主席習近平6日出席全國政協會議時，特地問候中國及港、澳、台、僑女性，中國官媒事後大篇幅報導。其中，人民日報等官媒還列舉習近平過去發言，強調他高度關心女性權益保障。

相形之下，據自由亞洲電台報導，「中國大陸良心犯資料庫」自2019年1月起蒐集中國良心犯（政治犯）資料，截至目前已有2655人，女性占1332人，已過半數，其中已定罪服刑的女性649人，占服刑總人數比重更高。

根據報導，「中國人權」（Human Rights in China）及「美國筆會」（PEN America）等25個人權團體8日聯合向中國政府呼籲，要求釋放參與「白紙運動」被捕的曹芷馨、李思琪、李元婧、翟登蕊等4人，並撤銷對她們的所有指控。

「中國人權」執行主任周鋒鎖表示，「白紙運動」被捕的抗議者不少人是女性，她們都是行使中國憲法賦予的表達權利，卻被中國政府秋後算帳。藉由3月8日國際婦女節，他希望再次呼籲國際社會關注這些身陷囹圄的女性，並呼籲中國政府釋放所有被捕的「白紙運動」抗議者。

周鋒鎖說，「白紙運動」與以往的抗議非常不同的一點就是女性的參與，非常令人敬佩。她們表現出的勇氣和愛心，都是一個正常社會中的人應該有的。

另外，「香港自由委員會」（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）美東時間7日把香港女政治犯的肖像，投射在紐約摩天大廈外牆，並列出她們為了爭取香港自由而失去人身自由的天數。

這其中包括被關押超過700天的香港記者何桂藍、前立法會議員毛孟靜，以及被關押逾500天的前香港支聯會副主席鄒幸彤、學生組織「賢學思政」前成員黃沅琳和朱慧盈等人，她們都因「港區國安法」及相關法條而獲罪被押。

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「香港自由委員會」8日並公布「政治犯資料庫」，其中第1批包括9名香港女性政治犯的檔案，呼籲西方國家領導人關注香港、中國和全球的女性政治犯。

「香港自由委員會」政策及倡議主任許穎婷表示，香港作為國際大都會，女性被囚者的比重卻是全球最高，其中更包括大量女性政治犯，年紀最小的更只有14歲，這些都是足以讓國際社會震驚的事實。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120309