前支聯會副主席蔡耀昌出獄 盼港人勇於面對逆境

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前香港支聯會副主席蔡耀昌（前）因六四集會被控參與和煽動未經批准集結，判刑12個月。（圖取自facebook.com/yctsoi）

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（中央社台北13日電）前香港支聯會副主席蔡耀昌因六四集會被控參與和煽動未經批准集結，判刑12個月，經扣減刑期，今天出獄。他說，香港近年經歷巨變，困難和危機仍未過去，盼港人勇於面對逆境。

香港01今天報導，蔡耀昌因2020年6月4日集會，被控參與和煽動未經批准集結，去年底判刑12個月，經扣減刑期後，上午從石壁監獄出獄。民主黨主席羅健熙、民主黨前主席劉慧卿、前立法會議員梁耀忠、民主黨成員張文光等人到場迎接。

蔡耀昌說，被囚的8個月裡，他一直透過報紙和收音機了解香港的時事發展。近年香港經歷巨大改變，要面對的困難和危機仍未過去，寄望港人能面對逆境，尋找最好的出路。

他表示，出獄後沒有離港的打算，並指香港是自己的出生地，未來會將時間放在工作上，為基層人士服務。

2020年，香港警方以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由禁止六四燭光晚會，但仍有大批人士聚集維園，包括支聯會和部分民主派人士；之後參與聚集的26人被檢控，經審訊後被判處4至14個月不等的刑期。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）曾是香港泛民主派政治組織，於1989年5月21日在香港支持八九民運的全球華人大遊行中成立。1990年至2019年，支聯會曾連續30年無間斷舉辦紀念六四遊行、維園燭光集會。

但在前年6月底港區國安法上路的背景下，支聯會去年9月25日召開特別會員大會，表決通過解散決議。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110813