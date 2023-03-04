港支聯會拒交資料案 前副主席鄒幸彤等3人罪成

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（中央社台北4日電）前香港支聯會副主席鄒幸彤及兩名常委鄧岳君、徐漢光因未能依港區國安法向當局提供有關支聯會的訊息而被定罪。法院預計11日作出量刑，最高可判6個月。

綜合官方香港電台、美國之音中文網報導，3年多前，香港爆發了大規模的民主抗議活動，港府當局動用防暴警察進行鎮壓。2021年，鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光被捕。3人是香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）的領導人，支聯會於北京制定的國安法在香港施行後被迫解散。

支聯會因在香港組織燭光晚會活動而聞名，以紀念1989年中國當局鎮壓的天安門廣場民主抗議活動。批評人士表示，支聯會的解散表明香港在1997年交還給中國時所承諾的自由正在受到侵蝕。

在支聯會投票解散之前，警方曾於2021年8月就支聯會涉嫌與海外民主團體有聯繫的業務和財務細節進行調查，指控支聯會為外國代理人。

但支聯會拒絕合作，並指警方隨意將親民主組織貼上外國代理人的標籤。支聯會說，警方無權要求提供訊息，因為支聯會不是外國代理人，當局也沒有提供充分的理由。

根據港區國安法，香港警方可以要求外國代理人提供一系列訊息。若不遵守警方的要求，一旦被判罪名成立，將入獄6個月，罰款港幣10萬。

香港西九龍法院主任裁判官羅德泉今天裁定，被告有責任對向他們送達的通知書作出回應，不遵守是沒有道理的。

法院預計11日作出量刑判快。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120305