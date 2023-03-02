港媒：港澳辦可能升格為中共中央港澳辦公室

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（中央社記者張謙香港2日電）據報導，中國國務院港澳事務辦公室有可能脫離國務院系統，升格為直屬中央的中共中央港澳辦公室，如同中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室為「一套人馬，兩塊招牌」。

明報今天刊登的一篇文章報導了上述消息，並指港澳辦將會遷址，由目前所在地西城區月壇南街搬至東城區正義路的前北京市政府舊址。

文章表示，前北京市政府舊址位於北京中央政務區核心地帶，距離天安門廣場和王府井大街僅一箭之遙，附近有最高人民法院、北京衛戍區司令部、公安部、國安部等重要機構。

文章指出，如果港澳辦遷入新址，至少在位置上更加接近中央。

中共中央台灣工作辦公室是中共中央委員會主管對台灣工作的中共中央辦事機構，是中共中央對台工作領導小組的辦事機構。國務院台灣事務辦公室是中國國務院主管台灣事務的辦事機構（列入中共中央直屬機構序列）。中共中央台辦與國務院台辦是「一套人馬，兩塊招牌」。（編輯：周慧盈）1120302