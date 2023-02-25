香港最大國安法案 泛民初選從一個飯局開始

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（中央社台北25日電）香港47名泛民主派因參與2020年立法會初選，被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪，是迄今最大國安法案。案件開審近半個月，證人披露初選是從一個飯局開始，點名部份被告角色較重。

2021年初，香港警方拘捕大批泛民派立法會初選的參與者，其後47人被控違反「港區國安法」的串謀顛覆國家政權罪，若罪成最嚴重可被判處終身監禁。

被告涵蓋了香港民主派最激進到最溫和的政治光譜，包括前香港大學法律系副教授戴耀廷，毛孟靜、林卓廷、區諾軒、楊岳橋、梁國雄等多名前立法會議員，以及年輕社運人士如黃之鋒、岑敖暉等。

大部份被告不獲保釋，迄今已還押近2年。案件直到今年2月6日才開始正式審訊。

47名被告中有31人認罪，包括戴耀廷、黃之鋒、毛孟靜等；其餘16人不認罪，包括梁國雄、余慧明、何桂藍、鄒家成等。

其中，4名認罪的被告轉為控方證人，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠，將在審訊中作供。

控方稱，16名不認罪的被告於港區國安法實施翌日，即2020年7月1日，直至被捕的2021年1月7日期間，串謀旨在顛覆國家政權，及濫用其當選立法會議員的職權，包括在立法會取得大多數控制權，藉以否決財政預算案、迫使特首解散立法會，從而癱瘓政府運作等，嚴重破壞香港政權機關依法履行職能。

控方並稱，戴耀廷於2019年12月提倡「35+」初選，即立法會取得過半數議席，又於2020年4月提出「真攬炒十步」，包括無差別否決財政預算案。戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及吳政亨負責統籌初選，餘下42名被告參與初選。

首名作供的區諾軒，在2021年9月被起訴約半年後，已協助警方調查。他供稱，初選計劃最初來自一場5人飯局，出席者除他及戴耀廷外，還包括正服刑的時任工黨副主席李卓人、目前已離港的民主黨前主席李永達，以及時任社民連外務副主席黃浩銘。

區諾軒引述戴耀廷在飯局中表示，民主派在立法會取得過半議席將是「大殺傷力的憲制武器」，可要求政府回應「反送中」運動及爭取「五大訴求」。

他供稱，眾人在飯局中討論民主派如何訂立協調機制，當時未有初選細節，但戴耀廷提出的基本框架是透過公民投票得出民主派各區支持率，從而訂立初選的優先次序；若制訂協調機制，民主派理應可獲大多數議席。

區諾軒稱，他認為這是很大的進步，所以答應以策劃者身分舉辦初選。

區諾軒作供期間透露泛民主派協調初選的細節，如他與戴耀廷先後多次和有意參選人召開各區協議會議，指當時有「一定程度」的參選人提倡「攬炒」，即否決預算案可以促使特首下台。至於是否所有參選人都同意運用否決權，區稱不敢武斷，只能說當時沒有人公開反對。

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區諾軒作供時曾多次提及「抗爭派」，法官要求區在16名被告中逐一指出誰是抗爭派。區諾軒點名鄒家成、何桂藍及余慧明，並指何桂藍思想較傾向左翼，即經濟上追求社會平等。

目前區諾軒作供尚未結束，下週繼續，他作供完後接著由其他控方證人作供。審訊預料歷時90日，不設陪審團，由3名法官審理。所有認罪被告的判刑於案件審訊後才處理。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120225