許智峯：過去2年港警如筆友 寫信要我返港對47人案自首

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流亡澳洲的泛民前香港立法會議員許智峯（右）日前表示，香港警方17日致函他的律師，要求他返回香港自首。（圖取自facebook.com/huichifung913）

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（中央社台北20日電）香港泛民初選47人案開審後，流亡澳洲的泛民前香港立法會議員許智峯日前表示，香港警方17日致函他的律師，要求他返回香港自首。而過去2年港警已習慣和他做「筆友」，數度要他返港出庭。

綜合自由亞洲電台等港媒報導，許智峯18日透過臉書（Facebook）帳號貼出香港警方的公函指出，他的律師收到港警17日以英文寄出的這封公函，指他涉嫌於2021年8月12日違反「港區國安法」中「煽動分裂國家」及「勾結外國勢力」罪，並遭法庭頒發通緝令。

許智峯指出，香港警方在公函中建議他，帶著這封公函及自己的身分證明文件返回香港，向警方自首。

他說，過去2年來，香港警方「都已經習慣同我做筆友」，已發過多次電郵要求他出庭，這次（指47人案）「又何必出信給我律師呢」，不如直接用FaceTime或Google Chat吧。

許智峯還反問網友，「大家認為我應寫什麼回信好呢」？

許智峯在泛民「47人案」2月初開審時已發文指出，自己其實是此案的「第48人」。如果他沒有離開香港，那麼被關押兩年後需要出庭受審的，也包括他。無論政權如何（要他們）噤聲，「發生過的，總不會磨滅，香港人也不會忘記」，希望47名被告及親友平安。

針對許智峯曝光公函內容，港警19日表示「不評論個別案件」，將「一如既往」根據案件實况，依法循不同途徑「追查在逃疑犯下落」並「緝拿歸案」。

被港府指控涉嫌多起「港區國安法」案件的許智峯，2020年獲法庭批准保釋期間，在前往丹麥後宣布流亡。此後，港府指控許智峯涉嫌4項刑事藐視法庭罪，香港法院並對他缺席審理，2022年裁定4罪成立，判處有期徒刑3年半及罰金。（編輯：邱國強）1120220