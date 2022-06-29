北京當局蠶食香港主權 一國兩制50年不變淪空談

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（中央社台北29日電）1997年香港回歸中國，中共承諾一國兩制50年不變，但回顧過去25年，因中共日益強化「全面管治」蠶食香港主權，英國廣播公司（BBC）報導，50年不變是走到一半，還是到了盡頭？

報導說，主權移交初期，北京政府大體上遵守承諾，前特首董建華透露，1998年亞洲金融風暴，他曾詢問當時中國國務院副總理錢其琛，北京政府要不要派員到香港協助因應，錢其琛以有違「一國兩制」回絕。

那時不少社運人士還可以在香港公開悼念北京政府視為敏感的「六四事件」，並聲援劉曉波被囚、李旺陽「被自殺」等，立法會民主派議員還能發揮關鍵少數的力量，使「基本法」23條立法喊卡。

流亡海外的前立法會議員許智峯說，民主派在議會雖只佔少數席次，但每回選舉取得的票數遠高於親中的建制派，因此民主派擁有強大的政治能量，促成很多改變。

好景不長，近10年，中共當局日益強調全面管治，於2014年首次提出中國政府在香港的「全面管治權」，之後又提出香港管治架構必需由「愛國者」組成，「港人治港」被「愛國者治港」取代。

北京當局更於2020年制定港區國安法，去年還改變立法會和特首的選舉制度，於此同時，香港移民潮有增無減，總部設在美國的香港民主委員會研究員敖卓軒認為，這次移民潮與過去不同。

他說，過去移民潮是因大家不知道香港的未來如何，因此先申請外國居留權留個後路，而這回香港在可見的將來必定完全被中國政府控制，「因此，這次離開的人也會預期自己不會再回到香港」。

主權移交時，北京承諾香港「50年不變」，如今50年過半，被國安法箝制的香港，許多立場親民主派的工會和組織解散，「蘋果日報」和「立場新聞」等傳媒機構先後宣布停止營運。

更有數十名民主派人士被當局以觸犯港區國安法遭起訴，而且法院還沒開始審理，他們已經被關押超過一年。

針對當前香港局勢的改變，不少官員和親北京的建制派政客已開始詭辯。報導說，像是立法會議員李梓敬即聲稱，香港的社會制度及司法制度，2047年後也不用改。

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他還說，基本法只明訂，香港的資本主義制度和生活方式50年不變，沒有規定50年後必須改變，而且他認為，現在香港的社會情況也沒有改變，受港區國安法影響的只有一小撮人。

不過擔憂香港前途的民主派人士則有不同看法，並憂心香港終將被同化。敖卓軒指出，到了2047年香港獨特的特色和身分已經消失，中港兩地間的差別已經「毫無意義」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110629